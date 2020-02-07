防疫的手段只有兩種，一是治療，另一是隔離。

治療決定於有否適用的藥物，目前是中國為主，全球協力來發掘研發有效的藥物。內地治療方案加上中藥，更有助與化學藥物配合治療病人。但是，不同的病人病歷體質不同，不可能有萬應靈丹，正如流感，亦無必治愈必防範的藥物疫苗。若以二○○三年沙士為例，當年五月天氣回暖，使治療更見成效，十多年來沒有再發。只要控制蔓延，便可抑制。武漢肺炎疫情即使藥物醫治未有大進展，五月天氣回暖轉濕，相信亦會逐步減弱，以至消除。

隔離是使病毒不能傳播感染，但是隔離有許多層次，一個方向是隔離來自疫病源頭或爆發最嚴重的地區，最嚴厲的做法是全面封鎖隔離來自疫情地區的人員往來，可以從武漢擴及湖北全省，乃至其他嚴重疫區，最後是中國內地和包括港澳在內，甚且把海外疫情散播較大的國家和地區也羅列在內。

另一個方向是向內，由小區到隔離整幢樓宇，以至家庭和個人隔離。這樣做法，實際是把涉及的城市、國家、地區，和小區、樓宇、家庭所有正常的政治、經濟、社會、文化活動全部凍結停止，希望隔離可以把病毒散播的途徑切斷，困居一處不是發病接受藥物治療，便是讓病毒自我消滅。

一如治療，沒有萬全之藥，隔離亦非萬全之方案。即使每個人都自我隔絕與其他人的接觸，困住居所，卻不可能全面斷絕與外界關係，總是會有與環境接觸的機會，便可能百密一疏。而真能斷絕接觸的話，這比牢獄裏單人囚禁的影響更大，心理、生理都會受到打擊，而且影響會長遠，「脫籠」之後還有眾多後遺症。

而絕對隔離，破壞的是家庭社會倫理、經濟關係，由此而產生的糾紛、衝突必多，也會使社會經濟不易在疫潮之後恢復。人際關係的惡化──歧視、排斥，使家庭、親戚、鄰舍變成對立，傷害感情，又豈是容易事後彌補呢？

因此，隔離不是簡單的邏輯問題、短線思維所可解決。哪個範圍的隔離、哪種程度的隔離，需要仔細評估，需要有足夠的配套措施，不能粗暴簡單地光要政府負責，讓政府決定，決定之後便各方指摘歸咎。

就算是小區封閉隔離，絕對會有小區居民反對，反對也有其理由。總的來說，他們怎樣生活？弱勢社群怎樣求生？而封城不封小區，在疫病社區爆發後，也同樣不是萬全之策，要萬全便有大代價，誰去承擔呢？稍一不慎更會弄巧反拙，傷害人命。

罷工反政府容易，治病救人不易。