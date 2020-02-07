朝廷和香江府衙未能在反修例風波暴亂時當機立斷，採取強硬措施平息暴亂、清除暴亂黑手、封查煽惑暴亂的毒傳媒和網絡指揮平台、嚴懲裏通外國的老嫩漢奸、嚴厲打擊和震懾反中亂港勢力，其嚴重惡果不僅令暴亂愈演愈烈，而且令今次抗疫工作受到極大干擾破壞，令香港七百萬市民的健康生命安危陷入險境。

可以肯定，如果不在根本上全方位的剷除反中亂港勢力，淨化香港的社會、政治環境，災難禍劫還將一幕幕上演，香江百姓將永遠處於水深火熱之中。

面對暴亂和抗疫之戰，香江府衙的無能，反對派的搗亂破壞，縱暴容亂的氣燄囂張，一些專業團體、「社會精英」特別是教師和醫護人員「助紂為虐」、喪失道德操守，在在證明香港的命運，早已不是香港人在「一國兩制、港人治港、高度自治」框架下可以「自救」、自行解決的。香港自尋死路、自我作死的內因和動力，正是在香港制度和港人自己身上。

香港為甚麼會有那麼猖狂的反對派？那麼多廢官？那麼多縱暴容亂之人？那麼多喪失了起碼的醫德和操守、只顧自己罷工的醫護人員？為甚麼會有那麼多明明知道醫護罷工將會大大破壞抗疫工作、危害人們的健康和醫病，還要「理解支持」他們的罷工行動之人呢？所有這一切，不都是來自香港和港人自己嗎？如果不是「港人治港」，香港會不會仍然是這個德性呢？會不會有這麼多自編自導自演、自我欣賞的災劫禍難，走上自毀之路呢？

人們更加要問，「一國兩制、港人治港、高度自治」，是不是一定會使香港成為今天這個樣子？會不會還有另外一種可能？事到如今，這已成為一個「假設」和「如果」的問題；而世事沒有「如果」，只有「結果」。那麼可不可以改變結果呢？可不可以「亡羊補牢，猶未晚也」呢？這要看中央的態度、魄力和作為，要看中央能不能撥亂反正，糾偏治港路線，而香江府衙和「依靠港人」是肯定指望不上的。