香港有些人不知出於甚麼變態心理，對內地極端仇視和痛恨，平時沒事尚且百般詛咒，如今爆發疫症更是幸災樂禍甚至落井下石。其實，侮辱別人等於侮辱自己，香港與內地根本無法切割，香港人也並不比內地人高貴，特別是在外國人眼中，所有華人都一樣，內地人受到歧視，香港人也不可能幸免。

武漢肺炎爆發以來，有些西方傳媒刻意散布種族主義言論，煽動仇華情緒，導致中國人和海外華人成為針對和歧視目標。香港某中學透露，該校一名前小提琴手日前在英國倫敦被二十多名青少年襲擊，指他在當地「播疫」，可見種族歧視和仇恨比新型病毒更可怕。在這種仇華氣氛之下，香港人自身難保，還有甚麼資格歧視內地人？又有甚麼理由幸災樂禍？

新加坡總理李顯龍說得對，這場疫症是公共衞生事件，不是國家與種族之間的問題，必須齊心協力，才能共同克服挑戰，任何排華情緒都是愚昧的，對抗疫工作無益。沒錯，在全球化的今天，一損俱損，一榮俱榮，任何國家和地區都無法獨善其身，香港與內地唇齒相依，更不可能切割。黃絲們叫囂「全面封關」，根本是幼稚無知。香港絕大部分食品和生活用品來自內地，如何全面封關？港府一再表明貨物如常入境，仍阻止不了市面的搶購潮，連廁紙也被一掃而空，這已足以證明，沒有中國因素，香港甚麼都不是，沒有內地物資供應，香港人連日常生活也成問題。

疫症當前，香港本應與內地同舟共濟，共同抗疫，正如當年齊心對抗沙士一樣，偏偏有些人政治邪毒上腦，挑撥離間，製造矛盾，煽動仇恨。他們自以為高人一等，比內地人文明，其實是烏鴉站在豬身上，只看見別人黑，看不見自己黑。尤其是經過黑暴之亂，香港國際形象一落千丈，外國人對香港社會的野蠻暴力固然感到驚訝，內地人對東方之珠的美好印象更是蕩然無存。