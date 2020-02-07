香港地很奇怪，甚麼現象都是一窩蜂產生，搶口罩及消毒用品，現在又搶米糧廁紙，甚至衞生巾亦一掃而空，不如大家想想還有甚麼東西需要搶？有人嘲諷香港是患了盲搶炎，其實是比真正盲腸炎更慘，盲腸切了便一勞永逸，但香港的死症不能一刀切解決，在無能政府領導下，人心虛怯是無可避免的。

曾經銀行分行被指多過便利店，但自從經濟走下坡，加上舖租昂貴，不少銀行紛紛關掉分行，以櫃員機中心代替，市民排隊的時間便增多了。然後暴潮肆虐，疫潮爆發，兩間主要銀行暫時停開數十間分行，顧客更加不便。銀行分行買少見少，但疫廈卻「疫」市增多，本來一、兩日前只是廿多間，卻在一夜之間暴增變成七十多間，港島區終於失守，知名的老牌大型屋苑也出現個案，不知道過幾天又會增加到幾多間？前幾天，首宗本土死亡個案發生，大家還替黃埔花園的住客擔憂，現在隨時輪到自己住所大廈了。這隻病毒的傳染力極強，不亞於沙士，單看郵輪感染個案便知。而且不但同一幢大廈的住客要提心吊膽，街坊亦是高危一族，患者一日三餐有機會在附近餐廳解決，乘搭交通工具、超市購物及櫃員機使用都是播毒的途徑。

香港不但個人衞生意識有待提升，甚至公德心也極需要改善。各家自掃門前雪，最近行山群組不斷有人貼上遍野遍地口罩丟棄。香港人煙稠密，難如專家袁國勇所說保持六個階磚距離，惟有減少出外，有些人選擇遠足行山，呼吸新鮮空氣。不少人警戒性極高，就算行山也要戴着口罩，這是個人選擇無可厚非，但用完的口罩，麻煩大家帶走，隨地丟棄不但破壞環境，還增加傳染病毒的機會。古人說仁者樂山、智者樂水，這些自私的行山友不但不仁，亦不智。對抗疫潮需要萬眾一心，人人做好本分，守望相助，才有機會戰勝病毒。