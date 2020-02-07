今次武漢肺炎疫情爆發規模之大，受影響人數之多，弄到武漢封城，內地不少大城市實行嚴格控制病患措施，的確是史無前例。這次大規模肺炎疫情發生的原因，帶來不少揣測，其中有涉及陰謀論。陰謀論之一，是懷疑病毒來源與美國的情報機構有關。有人在網上發貼，指一三年曾有加拿大研究細菌製造及傳播的專家因攜帶細菌去中國被捕，有人說，可能與美國情報機關打算去中國播毒有關。另內地網上也有人大談美國可能發動生化戰，製造改造基因的生化戰成品在中國散播，以遂其擾亂中國、弱化中國目的。

另一類陰謀論剛好相反，主要是指控內地武漢有機構專門研發生化戰成品，今次事件可能是有關機構意外洩漏出研發的冠狀病毒，引致病毒傳播開去，釀成影響世界的災難。傳言說是以色列生物戰專家認為，「武漢肺炎」這種傳染病毒可能是從位於武漢的一個生物實驗室傳播出來的。這個理論說得似乎很有證據，例如說有關生化戰研發機構有法國技術合作支援，又說這個消息有美國傳媒報道，可見可信性甚高。

我的一貫立場是拒絕相信任何這類的陰謀論，無論來自哪一方。就如指控美國情報局是始作俑者，其論據幼稚，並不可信。武漢肺炎並非大殺傷性的疫症，大多數受感染的案例都非致命，死亡人數遠比不上每年死亡十萬以上、在美國蔓延的流感。如果要發動生化攻擊，哪會選擇殺傷力如此低的病毒？況且，今天的中國來去比較自由，患上這些呼吸系統疾病的人或帶菌者會走遍世界各地，不然哪會短短時間把病毒傳到這麼多個國家？病毒對中國雖然造成一定傷害，對其他國家地區也傷害不輕，如果是國家級的情報機關，哪會如此輕率發動攻擊？

至於說病毒來自中國，在武漢洩漏出來，我也覺得不可信。武漢只有一「P4生化實驗室」，是個研究高級別高致病性病源微生物實驗室，與發展生化武器研究無關。研究生化武器，怎會選全國東西南北交通樞紐、人口達一千萬的武漢？找一個人口較稀疏的三、四線城市豈不更合適？另一值得懷疑原因是這個武漢洩漏病毒陰謀論消息，主要來自某宗教組織所屬傳媒，我認為該組織傳播謠言太多，他們的報道基本上不可信。

結論是，有關武漢肺炎疫情的陰謀論，基本上是謠言，傳聞經不起推敲，並不可信。但問題不止謠言本身，更重要的是眾多接受者及傳播者。當大家收到謠言毫不分析、順手傳播開去，結果是受眾愈多，選擇相信的人也愈多，謠言多次重複發放後，多人接受，竟然變成真理。