港府宣布明日凌晨零時起，舉凡從內地入境本港者皆要強制隔離十四日，此舉料會阻截大量非必要來港的內地旅客，居住內地的港人亦會減少到港，基本上是變相封關。「醫管局員工陣線」可能未料有此一着，頓時進退失據，主席更發爛渣以延長罷工或集體辭職要挾醫管局再次會面，卻不想想醫管局當初想見，他們也吊起來賣拒見，可恥復可笑。

其實還有甚麼好見的呢？醫管局苦口婆心叫他們不要罷工，以病人利益為重，他們不聽；良心醫護痛陳利害，要求他們不要懲罰無辜病人，他們不聽；公院使用者因為他們「無私」罷工，不僅如「通波仔」等預約手術要延期，隨時搞出人命，甚至連緊急服務都大受影響，初生嬰兒深切治療部成人手荒重災區，現在一名護士要照顧十九至廿二名重症初生嬰兒，要是掛一漏萬，絕對要由罷工醫護負責。香港正值危急存亡之際，需要社會上下一心抗疫，冷血醫護卻以人命為籌碼，趁你病攞你命，這筆帳絕對會記在每個香港人心上，遲早要算。

人們不明白的是，港府總算順應民意，一讓再讓，他們的訴求基本達到，還有甚麼理據延長罷工鬧下去？他們要挾集體辭職就由他們去吧，醫管局千萬別挽留，這些瘀血一日不除，只會繼續窒礙香港運行，趁機除去壞細胞，保留好細胞，一來免壞細胞荼毒好細胞，二來亦可引入新血，令公營醫療體制新陳代謝。

社會早就提出引入海外醫護解決公院人手不足的問題，但同一班冷血醫護為了保住飯碗，提高議價能力，以海外醫護等於內地醫護再等於水準差劣為藉口，掀起市民恐懼情緒而抵住改革聲音，然而一場疫症，將這些醫護的冷血自私露了底。反觀內地醫護發揮無私精神，紛紛奔赴武漢馳援，無怨無悔。內地醫護等於劣質醫護？嘿嘿，別妖言惑眾了，風水輪流轉，以後劣質醫護的代名詞是香港罷工醫護！