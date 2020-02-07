很多人認為，今次武漢肺炎是源於中國人飲食習慣中的劣根性，亂吃野味，終究便吃出禍來。不過，單論事件正式公布後中國政府的處理手法，以至不少國民表現的態度，也不無值得西方借鑑之處。

世界衞生組織的總幹事到訪中國後，盛讚北京在處理肺炎問題中，對世界盡了責任。中國以破紀錄速度研究出武漢肺炎病毒的基因圖譜，果斷地作出封城決定，盡可能將疫症控制在中國境內，減少對其他地區的影響，世衞認為是中國對世界負責任的表現。

中國經常強調社會主義的優越性，是否當真優越，固然可議者尚多，但面對重大疫情，要採取雷厲風行的措施，中國制度也確有其可取之處。如今內地不少大城市禁止居民隨便外出，一家人每隔兩天才可委託一位成員外出購買生活物資。即使有些情況沒這麼嚴峻的城市，也規定所有人外出一定要戴口罩，否則會被警告甚至拘捕。

站在防疫立場，以上都是最有效的措施，但如果在一個所謂自由開放的國度，卻可能連一項也執行不了。遠的不說，單是香港便做不到了，譬如最易感染武肺病毒的是長者，但街上最不愛戴口罩的也是長者。我認識一些長輩，明明家中有口罩，就是不愛用，你真拿他沒法。更不用說，港府想在美孚翠雅山房設疾病隔離營，也遭附近居民反對阻撓的荒謬事了。

更值得學習的是內地不少人在逆境中表現的合作性和正能量。我特意瀏覽一些內地藝人的微博，不看一線的，權當他們的言論或包含政治任務，只看些三、四線的藝人，他們好些已待在家中十多天了，但沒有明顯的怨懟之言，仍在勸導其他人這時候多留在家中，不添煩添亂就是對國家最大的貢獻；反觀香港朋友圈的通訊群，滿是埋怨與詛咒，哪個水準更高？昭昭明甚。