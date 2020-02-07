末世瘋情，日日夜夜都記住排隊撲口罩，一罩難求，轉而搶米搶杯麵，掃完食糧防疫用品，轉而瘋搶廁紙！原來網上流傳紙巾供應會因內地紙巾廠商未能復工而陷入短缺，令市民盲搶紙巾及廁紙！人心虛怯到咁，信謠言都唔信政府，林鄭月娥都話封關唔會封貨車運物資供港，市民卻硬是當佢廢噏，係都唔信！

鬼咩！林鄭呢輪精神恍惚，經常開口夾着脷，政府又言而無信，一時話有三千多萬個口罩供應，原來係呃人！林鄭鬼拍後尾枕，不打自招：政府全球採購口罩困難，口罩供應短缺！而澳門特首賀一誠就話喇：葡萄牙口罩已經畀我哋買晒啦！澳門人可以靠政府有序咁得到口罩供應，換句話說，澳門政府真係關心市民嘅健康，而香港廢官全部口爽爽大隻講！林鄭嘅口罩謬論「戴咗都要除」，連日來被輿論萬箭穿心！

依家廁紙難求，超市可能未有咁快補到貨，睇怕林鄭又要帶頭叫高官們慳啲使，咪做大嘥鬼，如果每次用超過一格，根據用罩優先考慮及邏輯，不慎用咗是否都要放番原位？再咁癲落去，唔死都冇乜用咯！

林鄭雖然就「限罩論」惹誤會認衰，之不過「修辭立其誠」，佢衰在口話謙卑，實則高傲。放屁拉椅子，遮響不遮臭，這種障眼法嘅認衰，根本難以挽回市民對其管治嘅信心！孔門四科德行、言語、政事、文學，把言語置於政事、文學之上，實在值得深思。

孔子讚鄭國子產，稱鄭以弱小處晉楚兩大間，子產周旋得其道，不僅鄭政得安，晉楚亦得和平相處。孔子認為子產「治其內有道，交於外亦有道」，非詭詐欺騙之所能勝其任。而為人之最高標準，則在其德性。為政者，其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。今特區政府一大班高薪低能嘅官僚，幾時畀市民睇到佢哋係「急民之所急」？就係冇，市民才會連廁紙都搶餐死！