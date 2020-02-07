美國總統特朗普早前在白宮簽署《美國-墨西哥-加拿大協定》，取代一九九四年的《北美自由貿易協定》。特朗普形容新協議是一次巨大的勝利，又指《北美自由貿易協定》為美國簽訂最差的協定，指有關協定減少國內的製造業機會。不過，新的美墨加協定企圖讓由美國帶領的北美幾個國家如加拿大、墨西哥就可以自成一個貿易圈，三國各自發揮優勢，墨國有低廉的製造業，美、加則有高科技勞工、接近劃時代的研究和顧客。協議是理想的，但實際運作上，加、墨就會變成輸家，因為墨國低廉的勞動市場會被削減，而加國在新協定上亦處於被動。

新協定為要推行免稅優惠，汽車業必須有七成半的主要部件來自北美，但前協定只要求六成二，顯示業界必須在人工較昂貴的北美提高產量，而不是有相當大部分部件來自低廉市場的中國產品，這亦會令汽車製造成本上升，推高北美汽車售價。美、加國民購買汽車代步，是一件生活必需品，增加售價引發國民的反感，新協定更會令未來汽車價格高企不下，無形中增加國民生活負擔。經濟及生活水平不像美加般高的墨西哥，能否捱得住汽車售價推高的壓力，又是另一個危機。

美國汽車業在新協定下的六年，預期會增加就業額二萬八千個，而特朗普政府的研究報告更誇大地預測新協定在未來五年會創造七萬六千個就業職位，反映這個協定讓美國就業又撈一筆。

除此之外，加、墨原已是美國農牧業產品最主要的出口市場，美國將進一步開放酪農、家禽和雞蛋進入加拿大市場，亦允許加國乳製品、花生及其產品和限量的糖進入美國。新協定成為美國主導，加國不敢發聲，墨國沒能力爭議，就等於簽訂了一份不平等條約，對加、墨來說，能夠維持到舊的《北美自由貿易協定》應有權益已算是幸運，但可減少特朗普突然要求加徵關稅的惡行。