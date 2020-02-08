世界視線：羅姆尼反戈一擊　象徵意義勝實際

針對美國總統特朗普的彈劾案，一如預料在共和黨參議員全體護航下遭否決，唯獨資深參議員、曾代表共和黨角逐總統的羅姆尼對「總統濫權」投了贊成票，成為共和黨內唯一倒戈的參議員。

羅姆尼的反對票有兩大象徵意義，其一是在參議院審訊階段中，針對「總統濫權」和「妨礙國會」兩大罪狀，只有羅姆尼一人就前者投了贊成票，其餘包括緬因州參議員柯林斯等所謂「游離票」，全都是雷大雨小，只是在傳召證人的問題上，表達跟黨不同的意見，再不然就是不痛不癢地批評特朗普向烏克蘭總統澤連斯基施壓的行為並不恰當，一到投票的緊要關頭便全部歸隊。

較早前彈劾案在眾議院進行審理階段，共和黨人雖屬議會少數派，卻一個不漏地支持總統，現在羅姆尼的一張贊成票，令特朗普吹噓的「全黨上下空前團結」蒙上陰影。更有甚者，在美國有史以來三次彈劾總統的嘗試中，羅姆尼是唯一一個反對本黨總統的參議員。事實上，羅姆尼已成為在彈劾總統行動中遭到慘敗的民主黨人的「抽水」對象。眾議院彈劾代表、民主黨籍的情報委員會主席希夫，讚揚羅姆尼展示出道德勇氣、反映共和黨人完全可以反對特朗普的胡作非為。

然而，羅姆尼對特氏的「反抗」，畢竟象徵意義大於實際，僅憑他的一票，固然無法左右大局，對總統的背叛，更令他成為黨內的孤家寡人。有共和黨參議員形容羅姆尼是「服了類固醇的弗拉克」。弗拉克（Jeff Flake）是來自亞利桑那州的前參議員，乃已故參議員麥凱恩的門徒，以抨擊特朗普的「重炮手」馳名，最終因為無法在黨內立足，被迫提前退休。無獨有偶，麥凱恩的女兒梅根對羅姆尼的「叛黨」亦不以為然，質疑對方當初尋求出任特朗普手下的國務卿不遂，如今掉轉槍頭批評總統，是「投機行為」。

不管怎麼說，羅姆尼再過四年便是七十六歲的老人，相信難再問鼎總統大位，至於今次上演「一士諤諤」的戲碼，能否為他留下「清流」的歷史定位，惟有留待後人評說。