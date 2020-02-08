神州觀察：官民質素俱低劣　有效防疫談何易

華夏文明五千年，傳承下來的公序良俗沒有多少，倒是一些粗鄙陋習枝繁葉茂，代代相傳。譬如令人作嘔的隨地吐痰行為，不論是在平常，還是在疫病肆虐之時，也不論官員還是民眾，誰都可以張口即來，且毋須避忌，到頭來只會害人又害己。

福建晉江英林鎮一名副鎮長，日前於介紹該鎮防疫措施的直播採訪中，因咳嗽難忍而中途走開，隨即拉下口罩就往路邊吐痰；之後似乎覺得有些不好意思，於是回來問記者可否重新採訪一次，遭網友調侃指攝影機不懂得閃避。亦有人緊張記者未有及時跑開，因為武漢肺炎很大機會就是靠飛沫傳播，這位副鎮長擺明是想害死大家。

指望這樣的官員帶頭搞好防疫工作，只是癡人說夢。何況內地民眾的衞生防疫意識本來就不高，連疫情重災區武漢，亦被發現有老人一邊在醫院接受治療，一邊仍隨地吐痰；副鎮長此舉無疑更加助長百姓的壞習慣，令他們更疏於防範。不無尷尬的是，一些網民對於此次事件同樣不以為然，並希望各界多多體諒基層幹部的辛苦，不必凡事上綱上線。

這樣的想法，恰恰是部分意識落後民眾的真實心理折射，這種所謂的仁愛包容之心，只會更加凸顯自身的愚昧落後。正因為此，自疫情爆發以來，各地接連出現人為傳染病毒事件，譬如一些從武漢返鄉人士根本不按規定進行自我隔離，到處走親訪友，吃喝玩樂；晉江更有染疫男子頻繁參加各類宴席，期間熱情與人划拳碰杯，結果令四千多人須被緊急隔離，所以千萬不要拿無知當無畏。

無知還會鬧出不少笑話，東莞就有男子戴着十一層口罩出街，杭州市當局提出可以飲酒防疫，如同鼓動貪官多飲茅台。更叫人忍無可忍的是，廣西南寧一名男子日前在搭乘屋苑升降機時，居然故意將口水吐於抹手紙上，再一遍遍重複抹升降機的各個按鍵，旁人想拉都拉不住。可見這種人不但缺德至極，更像腦袋有問題，莫不是吃了蝙蝠或果子貍令其病毒上腦，行為失控之餘，連人性也失掉？

繼黑龍江省之後，廣東省政府日前亦嚴肅表態，對於惡意傳播病毒之人可考慮判處死刑，相信此舉很快會在更多省份推廣開去，因為整個社會普遍衞生安全意識低下，不知死活者大有人在。像濫捕濫食及非法販售野味問題總也無法禁絕，江蘇宿遷警方近日一舉搗破並檢獲逾千隻野味；有需求就有殺戮和買賣，說到底都是為滿足一己之私。非常時期，國家屢屢重拳出擊，照樣有人死性不改，更不管會給社會帶來多少傷害，是否真得「頂格處理」一批才能收到實效？