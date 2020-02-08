功夫茶：裙甩褲跌為過關　趕死線避坐疫監

政府為推出新檢疫措施舉行記招，開場白又來一番無厘頭，屙奶油，叫市民唔好盲搶物資，日常用品供應正常，切勿造成超買喎！超你老味！功夫茶心諗：阿哥，乜都掃光嘞，依家先講遲唔遲啲呀！市民搶到有氣冇碇抖，撲完口罩撲大米，搶完廁紙掃安全套。政府做嘢向來慢十一拍，有冇叫人唔好盲搶衞生巾呀！施政無方，止暴無能，虐待市民至叻，呢個究竟係乜鬼政府嚟㗎？

呢，早前各方要求政府全面封關，要果斷咪拖泥帶水，政府就詐傻扮懵，一味扮詩人係咁吟：日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁！遲遲都唔肯封關，依家見到武肺猛於虎，大有社區大爆發嘅勢頭，知驚知衰，又天靈靈，地靈靈，太上老君急急如律令，立刻引用《預防及控制疾病條例》制訂附屬法例，宣布所有從內地抵港人士於今日凌晨零時起，入境後必須強制隔離十四日！

嘩！強制隔離十四日，話長唔長，話短唔短。嗱，啲麻甩佬喺內地涉及嫖妓或去啲不道德場所，被公安斷正都要行政拘留十五日，依家少一日，算係咁啦！為咗自己，為咗家人，為咗社會，唔係咁都唔肯犧牲啩！之不過，隔離十四日，對血氣方剛嘅後生仔，唔易捱！佢哋心中一樣會急急如律令：天靈靈，地靈靈，夢中畀個愛人行不行？對於活潑開朗嘅女士小姐們，或許會係：山長長，水長長，隔離完畀我搵到個靚仔富二代得唔得？

為咗唔想被強制隔離十四日，深圳灣口岸尋日又上演恍如「非洲大地動物大遷徙」嘅場面，為「趕死線」喺今日凌晨前入境香港，下午高峰期深圳灣口岸人頭湧湧，各個接駁巴士站人龍處處，條隊長過萬里長城，為防意外，又有多名防暴警察在場維持秩序，場面既墟冚又悲壯！

香港呢個家，點捨得唔千方百計趕返嚟！實情係，有啲打工仔唔趕返嚟，一旦被強制隔離十四日，開唔到工，手停口停，到時飯都冇得食，唔好話撲口罩，搶衞生巾都冇力吖！陰功！為闖關，誓要紅花會豪傑，碧血染蠻夷，總之，赤膽忠心昭日月，只有一個目的，就係勇闖關口，趕來萬家燈火香港呢個家！

除咗深圳灣口岸，香港國際機場又係人山人海，據悉大部分來港機票都索價不菲，有去完上海探親嘅港人，不惜畀貴四倍價錢，以逾四千港元買張機票回港，以免坐疫監！

生為港人，一句講晒：好難逃出廢柴政府管治無方而招惹嘅痛苦！講真，依家搞到大家裙甩褲跌為過關，人逼人，一個唔覺意，原本冇事都變賴嘢，咁就真係多得林鄭唔少咯！