正論：千呼萬喚始封關　奈何香江早已殘

千呼萬喚之下，港府今日凌晨零時正式實施強制檢疫措施，除特定人士獲豁免外，舉凡經內地入境者均須在港隔離十四日，變相全面封關。然而一法立一弊生，不僅有大量居於內地的港人及旅客趁死線前湧港，令入境人流一下子暴增，最令人憂慮的是，所謂強制隔離主要依靠有關人士自律，到底對阻截疫情的效果有多大，不能不令人疑問。

政務司司長張建宗昨日率領其他廢官公布強制檢疫安排，除了四類人士可獲豁免強制檢疫，包括對供應香港正常運作或港人日常生活物品及服務的人、對政府事務運作屬必要、對保障港人安全或健康、處理香港衞生緊急事態屬必要，以及按個案情況極特殊、符合香港公眾利益的人士外，其他經由內地入境者均須在港接受強制隔離十四日，每天須量體溫，不准離開居所，違者最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月。

表面看，有關措施頗為嚴厲，而跨境貨車司機、抵港機組人員、貨船和漁船船員等獲得豁免，亦總算在病毒傳播風險和實際操作可行性之間取得平衡，但小學生都知，要遏止病毒傳入，隔離措施能否落到實處至關重要，現在港府僅靠隔離人士自律，衞生署人員則「不時聯絡」，連電子追蹤手帶也欠奉，如何確保港人真的會乖乖留在家居隔離？又如何肯定旅客安分守己留在酒店或住處？

儘管廢官一再強調，入境人士屬低風險感染人士，並非確診個案的密切接觸者，加上政府已關閉多個口岸，認為電話聯絡和突擊檢查已經足夠，但正如專家所說，武漢肺炎比沙士狡猾，不僅傳播速度快，而且在病發初期或病徵輕微時已有很強傳播力，部分患者甚至無病徵，這類「隱形病人」最難阻擋。港府擠牙膏式封關本已備受詬病，強制隔離又無法確保人人遵守，以香港人大都欠缺公德心且紀律鬆散觀之，最終會否令禁令形同虛設，還用問嗎？

更何況，港府由公布強制檢疫到真正執行都拖拉兩日，期間有大量人流趁這兩日「空窗期」趕返香港，昨日深圳灣口岸水洩不通，當中會否有隱形患者在內，思之令人惴惴不安。

都說沒有比較就沒有傷害，同樣實行一國兩制的另一個特區，澳門的防疫措施便比香港果斷得多、高明得多，足令港人自慚形穢。

君不見，澳門政府早在上月中已推出多項防疫措施，例如來自湖北的旅客必須提供健康證明，變相拒絕湖北旅客入境；又如關閘口岸縮短通關時間，減少澳門和珠海的往來人流；當港人為求一個口罩而餐風宿露之際，澳門政府早就拍胸脯保證有足夠口罩供應，連葡萄牙口罩都掃光。而隨着疫情吃緊，澳門特首賀一誠甚至果斷宣布關閉賭場半個月以安定民心，豪言市民健康比經濟更重要，經濟命脈說切斷便切斷，防疫「快、狠、準」，怎能不贏盡掌聲？

反觀港府連封關都斬件式拖拉進行，由上月三十日關閉六個口岸被批為不湯不水，到怯於醫護罷工壓力而在五日後急關羅湖、落馬洲等四個口岸，再到本月五日有「毒輪」靠岸而驚覺郵輪碼頭也須關閉，然後到今日實施強制檢疫，永遠都是踢一踢動一動，落後於形勢，硬是不肯一步到位，結果錯失先機，進退失據。

試想想，橫豎結果都要封關，若所有措施在上月尾一次過落實，既能挽回低沉的民望，亦能阻止病毒在社區擴散，偏偏廢官瞻前顧後，畏首畏尾，落得兩面不是人，反映的是短視無遠見，無承擔無腰骨。

說來可悲，香港去年遭受黑暴蹂躪，整個社會奄奄一息，詎料禍不單行，今年甫開局即逢奪命疫症來襲，令危如累卵的經濟再受重創。曾陷財困的香港航空昨日宣布計劃裁員四百人，地勤人員須放無薪假；而國泰及旗下廉航香港快運亦相繼大減航班，員工同樣被迫放無薪假，香港經濟進入冰河期已是寫在牆上。如今疫症肆虐更是加速死亡，旅遊業、零售業、餐飲業勢必如骨牌倒下，其他行業一樣無法幸免。

坐昧先幾之兆，必貽後至之誅。造成今日的死局，說到底是廢官避事不作為。黑暴持續八個月不退，原因是港府將中央止暴制亂的明令當成耳邊風，一味姑息養奸；現在疫魔席捲全城，亦是源於港府防疫不力，抗疫無能。香港淪落到連醫護都作反的地步，一眾高薪低能的廢官絕對是罪魁禍首，可憐的是港人惶惶不可終日，不知何時才能重見光明。