孫女在網上上課，學校教香港的歷史，問學生一條題目：對《中英聯合聲明》使英國交回香港給中國，你怎樣看這個安排？

這樣的問題只有兩個答案，同意或不同意。表面看沒有不妥之處，學生當然可以選擇。但設計這個題目便大有問題，《中英聯合聲明》帶來香港回歸，是否可以不同意呢？中國人當然要同意，不同意便有賣國或叛國傾向。非中國人亦應尊重中國的主權，即使英國人也不應反對。

我教孫女的答案不是簡單的同意或不同意，而是說，《中英聯合聲明》是糾正以往的不平等條約，任何正義的人都不應反對。

可能由於老師問題的誘導，孫女的同學在網上答：香港不是中國。孫女不同意，我叫她在網上提出意見，她說不敢，理由是害怕同學攻擊。這便是明顯的網上欺凌威脅。

孫女的學校不是罷課的學校，並沒有出現校長、教師、學生一起反修例示威和支持參與暴亂的情況，但年輕的本地教師仍然存在着反對和仇視中國的情緒及思想，通過教學和師生關係，對學生的消極影響巨大。

教學的材料中亦有諸多問題，例如孫女的功課中，老師的教材是上世紀八十年代《中英聯合聲明》締結之時，中國內地的GDP低於香港，而不是公開統計的內地是香港的約七倍，因而帶出的引導是回歸時香港受到委屈，所以北京要讓步。當然，教材也沒有說其後香港的GDP相比於內地的比例急速遞減。初中學生對老師一般有着很強的信任感，至少老師教的都當作是準確真實的。學生的認識便是這樣經年累月由老師教導起來，也塑造他們成長的性格。

令人憤怒的是，回歸前英國殖民地的教學是英國人的角度，他們認許的歷史事實，可還有一些對學問、對歷史的尊重，多是掩飾不教，而扭曲的話，也會搬出許多理論、道理來，奴化洗腦也還不敢粗暴簡單。可是，回歸後香港的教育仍是英國人一套，新加上了美國的色彩，但落到中小學教育，殖民地遺留下來的奴化思維更盛，轉變為反對香港回歸中國，肆意詆毀內地的發展，且沒有英國人的包裝，無根據偏頗地胡說。而這些是通過教師日日夜夜在課堂上灌輸給學生，洗腦的程度更甚於殖民地時代。當然還有校長鼓勵，老師帶着學生去示威、去打砸燒。香港的教育不但淪陷，而且變成反政府、反社會的基地。

朋友中的有能力者，都在考慮把子女送往外國，逃避香港教育的「政治洗腦」。無能力者怎麼辦？香港教育有沒有機會撥亂反正呢？