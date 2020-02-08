當前這場關乎香港七百萬市民生命健康安危的抗疫工作已被嚴重政治操弄，反對派政客鼓動煽惑多年的反中亂港政治大肆興風作浪，對抗疫工作造成干擾破壞。他們以七百萬市民的生命健康為籌碼，以煽動仇中反共、割裂中港為輿論壓力，以醫護罷工摧毀抗疫、摧毀政府管治。香港人的生命安危所面臨的危險嚴峻局面，已大大超過了反修例風波暴亂。

反對派的暴亂和破壞抗疫之所以能夠得逞，就在於他們利用香港社會的反中情緒，造謠成功、離間成功、煽惑成功、製造仇恨成功。他們把本屬「司法互助」的修訂《逃犯條例》，成功的妖魔化為「送中」，製造政治恐慌，煽起反修例風波暴亂。他們把本屬公共衞生工作的抗疫，成功的妖魔化為「是中國帶來的災難」，「是中共政權造成的惡果」，因此必須「抗中救港」，必須「全面封關救港」。他們組織、策劃醫護人員罷工，與此同時還要組織更多行業罷工，「支持聲援醫護罷工」。

為了煽惑罷工，「全面封關」，他們一如既往的拿中央、拿一國說事；拿一切可以和中國、和內地「扯上關係」的人和事說事，造謠污衊，挑撥離間，信口胡言。日前反對派政客、立法會議員涂謹申聲稱，最近與政府高層通訊，對方說如果真是「全面封關」，中聯辦主任若返內地工作或上京述職就無法回來。於是涂謹申煞有介事的自問自答，中聯辦主任是否都要隔離十四日？涂謹申用這種無中生有、造謠生事的手法虛構，且暗示香江府衙拒絕「全面封關」，原來是擔心朝廷駐港大臣「上京述職無法回來」，直接把中央擺上枱。

為了讓這個子虛烏有的東西「作實」，增加其「可信性」，另一名反對派議員莫乃光就一唱一和的「解讀」說，中聯辦官員需要出入香港，並不能成為香港不「全面封關」的原因。此乃將涂謹申的政治謠言添油加醋，好像是真的一樣。類似的卑劣手法，反對派政客用之多矣，朝廷則一次次被整蠱，反中一次次很「得戚」也。