有位「中學生」讀者發來電郵表示，見到香港如今這個局面──暴徒目無王法、醫護無良罷工、市民人心惶惶，實在傷心。人同此心，心同此理，這位讀者的意見正是許多市民的共同心聲，面對如此亂局，真正熱愛香港的人誰不傷心？真正有良知的人誰會忍心看着香江墮落？

香港最大的病根是社會反智低智，導致是非不分，道德淪亡。黑心醫護以罷工為武器，置病人生死於不顧，固然可恥可鄙；而市面出現盲搶潮，搶米、搶廁紙、搶衞生巾，更是可悲可嘆。可憐之人必有可恨之處，只有反智的社會才會輕信謠言，也才會出現這些反常現象。有人說，武漢肺炎已在香港變種為「武漢腦炎」，簡稱「武腦」，可謂一語中的。香港還沒「全面封關」，已經亂成一團，如果兩地完全隔絕，港人如何生存？黃絲們可有想過這個問題？或者他們統統患了「武腦」症，根本沒有思考能力？

最好笑的是，那班罷工醫護一方面要挾醫管局不能秋後算帳，一方面又威脅集體辭職，簡直是精神分裂。如果他們有勇氣辭職，早就溜之大吉，何必還要裝腔作勢？實際上，這種黑心醫護留在醫管局終是禍害，正如癌細胞一樣，只有盡快清除，才能確保公營醫療體系免受侵害，他們要辭職就讓他們走，他們不辭職也必須請他們走，而且必須取消他們的專業註冊資格，以免繼續禍港殃民。

幸好人間還有真情，並非所有醫護人員都如此冷血。醫管局編制內的醫生和護士共有三萬三千多人，加上其他專職醫療、護理支援、行政人員等，總數近八萬人。而參與罷工的黑心醫護只有幾千人，可見絕大部分醫護人員都能秉持醫德，堅守崗位，無畏無懼，任勞任怨，他們才是真正的香港良心，才是可親可敬的白衣天使。沒有比較就沒有傷害，相對於堅守崗位的良心醫護，罷工醫護的人格是多麼的卑劣，多麼的可恥！