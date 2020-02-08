全球鬧口罩荒，特區政府聲稱會採購口罩，上月底物流服務署招標提供五千七百萬個外科口罩，但採取價低者得，非常荒謬，亦凸顯廢官的離地。現在一罩難求，人人搶購，不少供應商及零售者奇貨可居，有道是便宜莫貪，通常是價高者才能得，但貴價也未必好，不少以高價兜售都是假貨，甚至二手貨循環再用，政府憑甚麼叫人低價供應？行會成員葉劉淑儀也批評這做法十分愚蠢。全民都正在搶購口罩，政府卻沒有特事特辦，難怪至今一直未能採購口罩。物流署回應又是一堆廢話，既沒有否認亦沒有認衰。市面甚麼都搶，連女性用品都搶，有人揶揄，是否月事到了，臨急臨忙買衞生巾也要堅持等平價才買？

商業社會人人都想本小利大，市場競爭大，才會出現種種踩界經營手段，「一分錢一分貨」亦未必可以得到保證，價廉物美絕少出現在供不應求的情況下，我們的政府卻以為低價可以得到高質素的服務，縱容在競投項目的不良文化，惡性循環，令有些外判公司不擇手段，造成圍標出現，左手交右手，間接引人犯罪。另外又有外判商為求搶得合約之餘又謀取預期盈利，壓榨員工福利，特別是一些清潔項目，士氣受損，又怎會有好表現？而且上了釣的魚，又怎會輕易放過，部門往往做生不如做熟，以經驗判決合約，再加上某些機構合作多年，掌握政府某些工程的獨特技術及軟件，廢官為免麻煩，亦為了保密，故此懶得更換承辦商。

習非成是，整個官場文化根深柢固，並非林鄭月娥一個人的問題，但亦不見她有任何意圖想改變，一直沿用殖民地時代的一套，在廿一世紀怎能有作為？議員批評高官不食人間煙火，並以澳門是買起全葡萄牙的口罩來比較，人比人，比死人，拿香港這個活死人政府去比對其他地區更加失禮死人，比「衰過清朝」更差，應該怎去形容呢？