一場武漢肺炎疫情襲港，頗能暴露出不少香港市民的盲動和無知，最佳例子是近日的一股搶購口罩風潮。事件起因，當然是特區政府的防疫小組大力宣傳，勸告市民外出千萬記得戴口罩，減低飛沫傳播病毒的風險。

特區政府召開記者會，一眾高官齊齊示範，帶頭戴口罩亮相，以廣宣傳。一下子戴口罩變成抗疫的救命草，香港展開一場全城市民爭購口罩的風潮。連鎖藥房的口罩存貨立刻搶購一空，手頭有存貨的小店見奇貨可居，迅即加價，每盒五十片裝的口罩，售價由四十五到五十元漲到二、三百元，而且不愁銷售。

有大型連鎖店特別推出存貨應市，但每間分店只推出四十盒，每人限購一盒。結果每推出都引起哄動，排隊人龍數以千計，更吸引不少老人家冒着天寒地凍通宵排隊，翌日開市時，排頭位的四十人才獲派籌，得購口罩一盒。不少評論都說，老人家通宵排隊容易着涼染病，就算買到口罩也得不償失，如果輪購不果，連自己戴的口罩也賠掉。

其他有關市民搶購口罩的報道，還包括網上騙案，有人在網上聲稱有口罩出售，先付款後交貨，結果顧客付款後沒有收到貨物，於是報警拉人。也有懷疑在街上拾取路人用過拋棄的口罩，拿去加工處理後重新銷售。連特區政府委託懲教署製造、專供政府內部使用的口罩也見流出市面，令市民嘩然。總之市面口罩奇缺，各出奇謀搶購，不知如何收拾殘局。

其實市面缺口罩的現象很容易理解，武漢肺炎疫情襲港是突發事件，農曆新年前沒有誰能夠預料，一下子爆發才引致口罩的額外需求大增，市面存貨當然不足應付。恰巧遇着農曆新年，作為世界工廠的內地製造商正在放假，就算接到訂單也無法開工，更兼武漢肺炎疫情也在內地擴散，兩股需求高峰重疊，怎可能短期內生產足夠貨品滿足天文數字的需求？看來要等假期過後，生產線恢復正常運作，供應短缺才可能解決。

就算到外國搜購口罩也未必有大幫助，據到外地度假的朋友說，回港前去超市採購口罩，不少城市都已售罄，原來外出搶購口罩的，有不少內地同胞，而且下手更狠，購買數量更大，把貨架上的存貨都掃光。也有朋友通過亞馬遜等網上渠道購買口罩，儘管供應不缺，物流卻欠暢順，最快要等到三月後貨品才會到港。

有朋友剛乘坐郵輪回港，發現郵輪上有一個有趣現象，中國客人雖屬少數，卻全部戴上口罩，無論來自香港、內地還是台灣，無一例外，反而其他地區的旅客若無其事。