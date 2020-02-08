隨着港府實施針對內地入境者的強制隔離措施，變相全面封關，「醫管局員工陣線」的罷工行動無以為繼，但又找不到結束鬧劇的下台階，惟有死命搵藉口延長罷工，封關行不通，便轉移到醫護保護裝備上。一方面迫令醫管局交代保護物資的儲備量，另一方面要求提高內科病房醫護人員的保護衣物規格，根據他們的邏輯，最好與隔離病房看齊。

他們的理由是，曾有武漢肺炎確診患者刻意隱瞞病史，院方未能及時將其隔離，致使有關病人在內科病房停留多日，令醫護人員暴露在感染風險之中。乍聽之下，他們的要求並非不合理，但細心一想，就知這是強人所難，現實中難以做到。

不同部門的醫護人員有不同保護裝備，情況就如日常行咇的軍裝警員或便衣探員，他們的裝備一定不如防暴警察這麼高規格。內科病房一般不會接收傳染病患者，隔離病房則是高傳染性患者，而手術室又有另一套裝備，工作性質不同，保護衣物的規格當然也不一樣。

這是善用資源問題，現在醫療物資緊絀，醫管局不可能連一般醫護也提供全套隔離衣物。別說大部分醫療物資都是內地製造，內地疫情比香港更嚴重，自顧不暇，本港公院的資源分配必須更合理；就算在沒有疫症的時候，醫管局都不可能讓人人全套保護衣上陣。僅僅因為一兩個病人隱瞞病史就大做文章，這是刻意刁難，為罷工而罷工而已。反而他們若要求港府修例，舉凡刻意隱瞞病史者都有嚴厲罰則，相信比逼迫醫管局向每名醫護人員提供高規格保護衣更為人所接受。

其實，罷工鬧到今日已激起社會極度反感，何況醫護有工不返，不是集會叫口號，就是留在家中大覺瞓，裝備規格是高是低跟他們何干？真正緊守崗位在戰場出生入死的醫護人員，從來沒有為裝備問題發出半句怨言，到底一班罷工醫護知道醜字怎麼寫嗎？