凡事一體兩面，孰優孰劣難一言以斷，言論自由是否愈開放愈好，可議者甚多。今次武漢肺炎疫情，就充分表現出香港這一類網上輿論過分開放的地方，民情是如何容易被蠱惑、煽動，造謠者看着成千上萬的愚人受其擺弄，躲在一角真會笑不攏嘴。內地則不同，不實的言論會被禁止，尤其在面對天災逆境時，穩定人心最是重要。

不少香港人自以為優越，卻在不停製造國際笑話而不知自省。武漢肺炎最厲害的地方在湖北，但因為內地政府管理得宜，禁制造謠滋事者，所以省內的家居食品、用品貨源充足。哪像香港，消毒劑、潔手液被搶購一空也就罷了，卻連大米、麵條也給一掃而光，活像在戰爭時期。

不過，就算打仗期間也甚少聽聞會缺廁紙吧，而在貨物四方流通的香港，港人竟然擔心廁紙會缺貨。這兩天筆者走在街上，經常見到有人拖着大綑大綑的廁紙回家，我身為獅山子民，禁不住刷地面紅，替此地的人覺得羞愧，這件事早已成了外國的笑料。搶米、搶廁紙的風潮之所以掀起，並不是緣於甚麼理性原因，主要是因為網絡上一、兩個謠言，被人在社交群組中輾轉相傳，往往只消半天時間，便足以使人心恐慌，「盲搶乜」的現象就馬上席捲全港。

去年，元朗「七二一」襲擊案翌日，香港人也給造謠者捉弄了一次，說有黑道中人會報復尋仇，將血洗元朗、屯門云云。到頭來，弄得新界西部地區店舖在大白天的下午關門閉戶，街上水盡鵝飛。我與友人刻意在當天駕車遊看，見到如此場面，只能抿嘴而笑。

言論完全開放不是不好，但恐怕只適用於人文素質極高的國度，目前世界上能達此水平的地方甚少，中、港兩地都不屬此類。所以，內地適當管制輿論的措施並非全不可取，在紛亂時期就更加必要。