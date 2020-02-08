全民抗疫，變全民搶嘢！一個衰世，只要有乜風吹草動，好快吹吓吹吓就會變成旋風、龍捲風！大家都睇到，武漢肺炎持續擴散，市民恐慌指數不斷飆升，真係巧驚驚啊！

香港人盲搶嘢已經去到失心慌，去到「功夫茶」所形容嘅變黐筋，直頭好似鬼門關大開嘅盂蘭節，沿街燒衣掟銀仔，人又搶鬼又搶，搶到日月無光，天地變色！嗱！口罩固然日搶夜搶，搶完米又搶廁紙，依家最新掃貨目標竟然係安全套及衞生巾。

一個衰世，加上廢柴政府，謠言滿天飛，你話狗屎可以抗炎，或者喺衞生巾上畫符可以辟邪，惡鬼見到都要退避三舍，總之亂世求生，基本上你廢噏乜嘢都會有人信！超市有店員眼見顧客疑因「內地關閉衞生巾工廠、造紙廠」，於是個個「瘋」擁而至搶廁紙、衞生巾，對此感到無奈又好笑！

其實，依家最缺嘅唔係廁紙、安全套、衞生巾，大家缺嘅係信心，尤其對住林鄭月娥及其廢柴團隊！子曰：自古皆有死，民無信不立。在孔子的理念，治國之道，最重要嘅就係糧食充足、軍備充足同埋民眾信任。三者若要選其一，孔子就話係「民眾信任」。大家都睇到，依家香港亂過亂世佳人，亂過亂葬崗，根本唔關糧食不足、廁紙唔夠、衞生巾缺乏、安全套稀罕，缺乏嘅係市民對政府嘅信任，如果唔係，使乜廣積糧、囤廁紙、狂購衞生巾和安全套，有人一買買十幾包米，阿哥，使唔使積存三年糧草呀？

一場瘟疫，唔通令夫婦、情人更珍惜對方，生命脆弱，人生苦短更無常，活在當下，要及時行樂？是以要多啲做愛，激情抗疫，連安全套都要盲搶？林鄭應該及時宣布，香港已昂然進入盲搶炎時代，再不需要「智慧城市」，更不需要創新及科技局，即日起解散！楊偉雄局長如欲留任，唯一條件，就係整盲自己或扮盲，變身盲人睇相，為大家卜前程，分擔大仙工作！