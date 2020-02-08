醫生是一個受尊敬的行業，但並非每個醫生都值得尊敬，尤其在湖北武漢首個踢爆這場疫災的醫生李文亮的優秀例子下，香港那班連續五天罷工的醫護，實在堪稱垃圾！這批香港醫護的失德、不專業醜事臭名遠揚，更在廿多個國家及地區忙於救人抗疫的醫護同行前，成了這場疫災最醜陋的一群。沒有良知，何以為人？沒有良心，何以為醫？

本報讀者應對李文亮醫生不陌生，他是最早發現武漢出現新種類肺炎、並向社會示警的醫生，若武漢當局在他去年十二月三十日於互聯網踢爆有七名肺炎病人病況奇怪，疑沙士重來時予以重視，這場席捲全國、還傳至全球廿多個國家及地區的奪命疫症，便能大大減低災情。

可惜，無知總是打壓先知！李醫生的良心示警不但被公安訓誡，其後更不幸染上武漢肺炎，如今年輕有為的生命被病魔奪走，這樣的醫生，值得全人類尊敬！

香港醫管局那約一成醫護卻趁疫作反，以政府不全面封關為由，公然做疫症逃兵，還綁架病人做他們政治抗爭的人質，這幾天，香港疫情愈來愈嚴重時，數千醫護卻站在醫院外喊口號、做政治騷，懶理大批被病魔折磨的病人，這批白衣鬥士、白衣天使皆變身黑心醫護，縱使他們仍能厚顏聲稱自己沒違醫道，但其無德無恥行為，已令香港的醫療專業潰堤，更令沙士時英勇醫護以生命銘寫的傳奇成為永遠的過去！

連日來遠離疫情、遠離病患的香港二百多名醫生、三千多名護士徹底激怒了港人，罷工陣線日前傳出集體辭職、升級威脅的消息，豈料網上反應是不少市民拍手稱好，指不合格的醫護，不要也罷！不過，武漢肺炎爆發以來，港人亦驚覺除了醫護不稱職，很多市民及政界人士同樣離譜，從暉明邨到翠雅山房，香港人的自私與狹隘都暴露無遺，香港爛的真不是一點半點。