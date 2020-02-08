本文見報日之凌晨，本港開始實施所有經內地入境人士，無論是否香港居民，包括外國人，都一律需要隔離檢疫十四天。而兩地貨運物流的司機獲得豁免，確保香港糧副食品、生活及醫療醫藥用品等保持暢順的供應如常，不會變成孤島。

抗疫如打仗，對於香港特區政府採取這樣進一步極其嚴格的防疫出入境隔離檢疫措施，筆者認為是適切，希望公眾支持。

無疑針沒兩頭利，採取上述嚴厲的出入境把關措施，對於平日需要兩地來往的本港市民，尤其數以萬計長居內地的港人，為生活需要每天為口奔馳到香港工作或營商的市民，又或者已在內地定居，但需要來港就醫的退休離休港人，帶來頗大不便和影響，但為了早日戰勝疫情，行政長官林鄭月娥也不得不作出抉擇性政策。對此，特區政府應盡快透過剛宣布成立的百億元抗疫防疫基金，在經濟上給這些有困難的、即日跨境「搵食」或就醫的港人提供及時的支援和補償。

針對黑暴政治背景發動的醫護罷工提出「封關」要求，筆者在本周三見報的「罷工違情悖理 要挾不得人心」一文，已明確指出罷工訴求只針對內地人不准入境香港的所謂「封關」要求，完全是帶歧視性質的、挑撥和分化香港與內地關係的政治操作，毫無科學根據，也不能真正達到防疫抗疫的目的。因為病毒沒有思維，它不分種族、性別、籍貫、意識，會入侵不同的人。因此，筆者在文中清楚倡議：「現時香港本地也出現疫情，若要用限制『人』作為病毒載體透過兩地流動傳播的防疫措施，反而應考慮立即執行隔離觀察十四天的防疫措施，而不是胡亂封關。」現在特區政府採取雷霆手法，一經宣布，經兩天緊急籌備後在今天凌晨開始實施了這項嚴厲的防疫隔離措施。試問發起醫護罷工的黑暴勢力，還可以找到合理理由或藉口煽動醫管局員工繼續罷工嗎？

毋庸置疑，現時特區政府採取的十四天隔離入境所有人的措施，較之醫護罷工的所謂「封關」訴求，更合理、更科學、更精準、更實效、更公正、更公道。請善良的罷工參與者反思，罷工目標已失焦，已喪失了任何繼續罷工的理據支持，倘若還存在一點乃念當初入職醫護工作時的初心，倘若還有半點救急扶危的人性，倘若內心深處還有半點人道主義未泯滅的話，便應該立即停止罷工行動，返回崗位治病救人。

對於全港醫護罷工的發起者，即有關在黑色暴亂中成立的工會暨「醫管局員工陣線」的一小撮策劃者、組織者、指揮者，無論特區政府採取任何合法、合理、合時的防疫抗疫政策和措施，他們都只會一反到底、一罷到底。因為這些始作俑者的政治目的，是要利用疫情，配合近期再起的連串暴亂暴力恐怖活動，達到近八個月暴亂尚未達到的「五大訴求，缺一不可」政治目標。因此，所有原先只抱着善良出發點而參加罷工的醫護人士是時候反思，並作出及時和明智的與黑暴勢力割席的行動了。