神州觀察：吹哨人染病身亡　不換帥難平民憤

二○○三年北京爆發沙士危機，時任衞生部部長張文康因隱瞞疫情遭免職，有「救火隊長」之稱的王岐山自海南急調上京，接替因同樣問題落台的孟學農出任北京市市長，並以開誠布公及果決魄力阻止疫情蔓延，令更多民眾避過劫難。如今新冠肺炎疫情面臨同樣危機，而近期接連發生的諸多情況，或會令發酵已久的「換帥」風波成為現實。

武漢市中心醫院醫生李文亮憑自己的專業性及責任感，於去年十二月底向外發出疫情防控預警，率先披露華南海鮮批發市場確診了數宗沙士病例，着大家小心防範。孰料隨即遭武漢當局定性為「傳謠」，及遭公安機關傳喚調查，連同另外七名轉發相關訊息之人，被民眾敬稱「八君子」，並成為武漢疫情的「吹哨人」。惜未能引起當局足夠重視，以致出現今日無法收拾之局面，不但李醫生自己慘遭疫魔奪命，更害死眾多無辜群眾，民間久積的怨氣瞬間噴薄而出。

正如有網民所言，李醫生不是被病毒帶走，而是被中國的官僚殺死，國家對不起他。有內媒揭露，武漢當局初期完全是以冷處理方式對待疫情，醫院不准醫生私下討論疫情及接受傳媒採訪；官方亦宣稱未發現明顯人傳人現象及醫務人員感染問題；之後更有數日未作疫情通報，令各界誤以為疫情真的「可防可控」了，而這些都已被隨後的事態發展逐一輾碎。

直至鍾南山博士於一月二十日發出疫情可以人傳人的警告後，舉國上下陷入混亂，武漢更首當其衝出現疫情大規模集中爆發，及醫療防護物資嚴重匱乏等災難性後果，以致成千上萬染疫民眾竟無從收治，只能任其自生自滅，叫人無法相信，所謂的盛世底下竟會出現這般景象。

一將無能，累死三軍。十幾天前有湖北官媒高級記者提出，武漢需當機立斷「換帥」，讓像王岐山那樣具備力挽狂瀾本事的官員前來化解危局，奈何卻以道歉認錯收場。而今發生「吹哨人」之死事件，當局又在以刪貼、噤聲等強硬手段對付滔滔民意，並不出人意料，從瞞疫到「解決提出問題的人」一直是當局慣用伎倆，尤其是各行各業的「吹哨人」總會淪為當局重點打壓對象，再怎樣人命關天的大事亦不如官員玩政治重要。

惟值得關注的是，於武漢督導防疫的國務院副總理孫春蘭，日前出席疫情排查動員會時的一番言論被指火藥味甚濃，不論是繼中央政法委公眾號之後二度提出「歷史恥辱柱」之說，還是「逃兵論」，無不凸顯對湖北官場的相當不滿。加之中央剛宣布讓國家衞健委高官出任湖北省委常委，連串事件或將推動湖北官場大洗牌，以對民憤有所交代。