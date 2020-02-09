功夫茶：保衞家園人之常情　責在政府搵隔離營

今個星期五係西曆二月十四日情人節，尋日農曆正月十五元宵佳節，又係中國傳統情人節，好多後生仔女怕咗武漢傳來嘅新冠肺炎，唔敢出街，惟有約埋心儀對象返去深閨，傾吓密偈，情到濃時除低罩就嚟，可惜喺香港地想行周公之禮，都未必有床位，寸金尺土，連搵地方安置檢疫人士，都搞到一頭煙，粉嶺、美孚、沙田街坊都詐晒型，放火燒邨都唔畀你起隔離營。

唔好怪啲街坊出手，依家搞到自己屋企，話之你天王都冇面畀，唔通仲請你食滷味！街坊怨氣可以理解，最弊依家幾個隔離營都爆到七彩，唔同家庭逼埋一齊，沖涼瞓覺都好唔方便，據講裏面慘過難民營，呢排轉涼想搵多張被取暖都冇，隨時一個唔好彩冷親，幾十人交叉感染流感，就真係無啦啦多撻瘌，無端端送死喇！

人人都有阿媽生，邊個想送死，功夫茶想問吓自比香港人阿媽嘅特首林鄭月娥，點解隔離營唔係起喺禮賓府隔籬，又或者其他高官府邸附近，你哋住所都係背山面海，遠離民居，名副其實心曠神怡，檢疫人士住得開心，其他市民又安心，可惜冇靈魂政府做嘢，有邊次係令香港人放心吖！

家下疫情緊張，起隔離營十萬火急，係人都知特區官員高薪低能，冇內地咁好效率，十日八日就起好火神山或者小湯山安置病人，所以最簡單就係搵冇人住嘅現成大廈改裝。咁多區都有工廈空置，點解唔諗吓改裝做隔離營呢？

講起工廈功夫茶就火都嚟，政府又話活化，活佢條命啦，好多擺喺度十幾年都冇郁過，又唔畀人改用途，官老爺成日阿之阿左，唔知佢搞邊科。做香港人真慘，啲膠官不事生產，係特區負資產，畀佢哋掂過嘅產業最後都變咗冚家生產。唔想香港再慘落去，就真係要聽功夫茶講，充分利用啲舊工廈，搵吓實有幾間遠離民居，位置啱使，升降機又夠大，稍為改裝，可能一個星期已搞掂，可以用其中一層做醫療隔離，用完又可放寬地契，乘機鬆綁，批出短期租約畀啲機構繼續做醫療項目，日後如果又有疫症爆發，可以再用番，若設施用殘咗，亦可以再改為安老護老用途，一舉多得，嗱，呢啲先係真真正正叫做活化吖嘛！

咪話功夫茶唔教精你哋班廢官，上次已經叫你哋徵用依家冇開檔嘅迪士尼，今次醒多你一招，駐港解放軍部隊係人民子弟兵，依家香港市民有難，幫吓手應該好樂意，可以情商徵用佢哋軍營做隔離營，部隊則暫時返上深圳，橫掂搭高鐵只係十零分鐘，有需要隨時打個乞嗤就返到嚟啦！講咁多，查實計功夫茶話齋，真正要隔離係班廢柴高官，佢哋散播嘅「官」狀病毒，害死人多過依家呢隻啊！