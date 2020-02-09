世界視線：是否續查特朗普　美民主黨陷兩難

美國總統特朗普逃過被彈劾下台的厄運，隨即以勝利者姿態示人。他日前出席國家祈禱早餐會活動時，不點名批評眾議院議長佩洛西以及對「總統濫權」投下贊成票的共和黨參議員。與此同時，特朗普日前宣布炒掉曾在彈劾案中指控他的美國駐歐盟大使桑德蘭，以及陸軍中校溫德曼，被外界視為「秋後算帳」的第一波。

反觀民主黨卻是陷入了守勢。擺在該黨面前最大的問題，是眾議院是否傳召前國家安全顧問博爾頓，回應特朗普是否向烏克蘭總統澤連斯基施壓，然而如此一來，民主黨卻可能把自己置於相當尷尬的境地。共和黨參議員之所以反對在聆訊階段傳召新證人，是因為眾議院之前「做漏招」，參議院並沒有「補鑊」的義務，而且一旦容許傳召新證人，共和黨方面亦會跟進，整個彈劾程序將變得極為冗長。不管怎麼說，特朗普「無罪」的結論已是塵埃落定，眾議院現在回過頭來再傳召博爾頓，只會給人「輸打贏要」的感覺。

事實上，民主黨內部對是否繼續對特朗普窮追猛打的問題上，出現嚴重分歧。有一派意見認為，民主黨之所以能在一八年中期選舉中重奪眾議院控制權，並非因為對特氏的攻擊，而是專注於包括醫改等跟選民有切身關係的議題，正如前總統克林頓所說，總統選舉的勝負關鍵在於經濟，民眾最關心的，還是自己的生活是否比四年前更好。民主黨緊咬特氏不放，等於告訴選民該黨把政治私怨放得重於一切，而特氏則可好整以暇，在國情咨文中細數自己治下的經濟成就。有評論形容得好，現在擺在選民眼前的事實是，特朗普忙於治國的同時，民主黨卻忙於鬥爭。

問題是，樹欲靜而風不止。佩洛西等民主黨資深政客，起初也是不願展開總統彈劾程序，惟在民主黨少壯派眾議員的力逼下，不得不愈踩愈深。現時除了通烏醜聞，特朗普在公開稅務情況，以及是否在通俄調查中妨礙司法公正等方面，問題多多，民主黨仍有發力的空間，預計共和、民主兩黨一番惡鬥，在大選前仍不會止息。