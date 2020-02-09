正論：貽誤防疫先機　廢官禍港尤烈

疾風知勁草，瘟疫識廢人。新冠肺炎來襲，港府方寸大亂，不僅防疫後知後覺，抗疫同樣毫無章法。眼下的特區，口罩短缺，醫護作反，瘋搶物資，斬件封關，檢疫虛設，好一幅末世景象。回歸踏入廿三個年頭，特首一蟹不如一蟹，林鄭班子抗疫無能，為禍於今尤烈。一場突如其來的疫症，猶如壓垮駱駝的最後一根稻草，民憤一觸即發，特區恐怕很快就會一命嗚呼。

特首林鄭月娥昨晚一臉憔悴會見記者，交代採購口罩及強制檢疫安排，儘管隔離措施實施後入境人數大減，獲安排檢疫的人表現合作，但別說「自律隔離」成效令人懷疑，即使隔離人士真的足不出戶，旅客留在酒店隔離的安排亦令業界不滿，擔心酒店成為播毒媒介，令經營雪上加霜。可見檢疫措施急就章，沒有賺到掌聲，反而添煩添亂。

更有甚者，港府的口罩採購繼續沒有進展，林鄭聲稱已訂購四千多萬個口罩，但到港的只有三百多萬個，杯水車薪也談不上。雖然內地在抗疫時期仍為香港提供一千七百萬個口罩，懲教署亦加大產量至每月二百五十萬個，但單是醫管局一個月已需要過千萬個口罩，目前儲備僅夠一個月使用，再不在短期內解決問題，不但醫護罷工隨時再起，更激烈的暴亂還將陸續有來。事實上，一罩難求已成民怨之源，昨日又見數千市民排隊爭搶口罩，有人破口大罵，有人大哭起來，廢官繼續不食人間煙火，報應很快就會臨頭。

說來唏噓，十七年前，香港遭受沙士蹂躪，由確診數字到死亡人數都比今天多，香港被視為疫埠，看不見出路，但當時沒有醫護罷工，沒有瘋搶物資，沒有一罩難求，食衞官員尚且知恥，問責辭職，時任特首董建華抗疫不濟亦埋下腳痛下台的伏線。今天，死傷人數遠遠不如當年，港府表現之差勁卻比當年有過之而無不及，人們但見廢官頭痛醫頭，進退失據，加上持續八個月的黑暴未息，亂上加亂。但別說沒有廢官問責下台，中央更是對林鄭讚譽有加，可謂咄咄怪事。

身為「過來人」的沙士互助會會長說得好，他狠批林鄭政府沒有吸取沙士教訓，沒有防患未然，連堵截源頭的全面封關也不願做，結果就如家中洩漏煤氣而發生火警，屋主救火只願關掉一半煤氣，錯過遏止疫情的寶貴時機。是的，港府由上月三十日關閉六個口岸被批為不湯不水，到怯於醫護罷工壓力而在五日後急關羅湖、落馬洲等四個口岸，再到本月五日驚覺郵輪碼頭也是播毒缺口而急忙關閉，接着到昨日實施強制隔離檢疫，永遠都是拖拖拉拉，落後形勢。對比一橋之隔的澳門，果斷防疫，有節有理，可謂高下立判，優劣分明。

珠玉在側，覺我形穢。回顧澳門在這場疫症的亮眼表現，一直都是牽着港府的鼻子走。單是果斷關閉撐起濠江經濟一片天的賭場，便不是每個領導人都能輕易做到，但特首賀一誠豪言「市民優先，經濟我們承受得起，可慢慢追回」，足以讓猶豫不決的林鄭比下去。更諷刺的是，這邊廂港人餐風宿露撲口罩，那邊廂澳人有穩定口罩供應，賀一誠甚至將葡萄牙的口罩也買光。正因為澳門政府強政勵治，沒有自亂陣腳，能夠團結一致抗疫；反觀號稱國際大都會的香港謠言滿天飛，連衞生巾都有人瘋搶，「盲搶炎」成為國際笑話，簡直匪夷所思。

說到惠民措施，更是令港人恨得牙癢癢。澳門政府提早每人派發一萬元，租用政府物業的商戶免租三個月，皆大歡喜；港府則議而不決，重重設限，連幫助商界的措施都是小恩小惠，無助過渡逆境。至於兩地同樣坐擁豐厚財政儲備，賀一誠認為疫症肆虐，平時收起這麼多錢，儲備現在不用還待何時；我們的財政司司長卻錙銖必較，整日為可能出現的千億財赤哭哭啼啼，過萬億元財政儲備則死攬不放，兩者的氣魄和眼光根本不可同日而語。

最令人蒙羞的是，國家正值艱難時期，不僅要為香港張羅口罩，還要為香港的「盲搶炎」降溫。廣東省政府昨日強調，只要港澳不封城，蔬菜雞蛋、糧油食品等供應肯定有保障。人們不明白的是，疫情早已蔓延大半個地球，外國沒有人盲搶物資，澳門和內地更加沒有，為何獨是香港人恍若失心瘋似的？究其原因，是港府無能，根本不獲市民信任，於是乎，網上一些毫無根據的謠言也如野火燎原極速散播，上演最後瘋狂。

其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。港澳兩個特區面對同一場疫症，出現的卻是兩個光景，反映兩地領導人誰得民心，誰失民心。林鄭其身不正，領導無方，手下不是為官避事就是陽奉陰違，整個社會怎麼可能不是四分五裂、各自為政？港府連尋找隔離中心的選址也阻力重重，說到底是不得民心之故。中央選出四個特首皆所託非人，沒有一人能做足十年任期，香港在內鬥內耗中虛耗，寧不悲乎！