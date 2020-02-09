部分醫護人員罷工，為的是甚麼？

要全面封關，是封港抑或是限制，他們都說不清楚。封港帶來的眾多問題，他們不知不懂也不理會，他們這麼多年的學習和執業怎會變成這樣的愚蠢和冷酷無情？封關與否，病患者一樣要醫治，罷醫可以帶來治愈嗎？他們罷工是做甚麼？在家休息？打機？閒聊？

其他忠誠的醫護在前線救急扶危，不畏艱苦，而且把罷工醫護的工作擔負上。罷工者能夠忍心，能夠無動於衷在旁冷冷觀望嗎？不談醫者父母心，也不談同理心。醫護上學都有上專業道德操守的課，上崗工作也有這樣的要求。在疫情中罷工，是不可恕。任何藉口都抵不上病患者額外由罷工產生的風險。

罷工而不辭職，顯示他們留戀現有工作，捨不得，但還要罷工，便是為私利而求特殊照顧。一是他們不是為了防疫抗疫，不是為了病患者。二是他們不是希望政府政策改善，醫療設施改善，因為在這樣的疫情下，有多少額外資源可作應付疫情呢？知政府不能而強求，是心懷鬼胎。

罷工談判變成不要秋後算帳，要改善工作條件，可能在各方指摘批評下，罷工者要退縮了。但是，過往幾天罷工帶來對病患者（不但是疫病感染者，也包括所有在公營醫療體系接受和準備接受治療者）的傷害，誰去負責呢？急症的延誤救治、專科的不診、手術不做、ICU和初生嬰兒的照顧減少，這中間隱憂有多少？罷工者罷完工便求免責，這是何等的懦弱和虛偽！

假若罷工者復工，加倍努力去作補救還可以，但是對病患者的損害已經造成，他們還需負責！

不罷工了，但不能放棄對他們的劣行懲罰。一是罷工視作曠工，扣薪記過。二是在急症室、手術室、隔離病房罷工者，對病患者危害極深，應即時革職，甚至永不錄用，以懲處他們罷工的用心狠毒無良。有關當局亦應審視這些醫護之違反專業標準，或予逐出專業，革除專業資格。

至於罷工醫護背後黑手的政治組織，從事非法的示威罷工，也接受外國資助，應屬外國代理人（foreign agent），非本土組織的性質。今次該組織組織醫護罷工，其中夾雜大量非醫護人員和非醫管局員工，罷工的性質已經有所轉變，政治滲透的因素濃厚。特區政府應不允許該組織操縱的所謂工會登記註冊，排除在正當工運以外。

在社會的廣泛反對和憤怒批評下，罷工終止。是他們背後策動者見形勢惡劣而退縮，也顯示出社會的正義始終得勝。