對許許多多香港市民而言，之所以喜歡香港，認為香港是一個生活和發展的好地方，皆因香港有自由、有法治，社會治安良好，香港人有公德心、講道理，香港的醫療制度好，醫護人員水平高，有令人尊敬的職業操守以及道德。香港的這些優越性，保障了香港市民能夠心情愉快、安心放心的過日子。大家對社會問題的是非曲直也有判定標準，遇事有商有量，互相尊重，克服困難，解決問題。

然而，這樣的香港回歸後逐漸消失，發生惡變。究其根本，在於「一國兩制、港人治港、高度自治」的設計，允許無良政客、政治騙子利用和煽動香港社會存在已久的恐共、拒共情緒，把「逢中必反」、「為反而反」的政治凌駕一切。他們利用香港的「自由」，造謠、誣衊、構陷，信口雌黃、顛倒黑白、混淆是非，攻其一點，不及其餘……他們以政治手法製造風波事端，迷惑了不少人、煽動了許多人，令其歪理邪說大行其道。

香港人原本被稱為「經濟動物」，對政治所知甚微，對政客和政治騙子更是見都沒有見過，對政治毒疫毫無抵抗力、識別力。用不了多久，他們就成了政治騙子和反對派的應聲蟲、被玩弄者，變得腦殘兼低智，為無良政客和騙子們亂衝亂撞，狂妄無知的自毀香港家園。

反修例風波暴亂和今次抗疫之戰中部分醫護人員的罷工行動，把這一切展現淋漓。前者赤裸裸的毀掉了香港法治，後者赤裸裸的毀掉了人們對香港醫療制度、醫護人員的信任、信心，毀掉了人們對香港是一個講公德、講公理、講操守、講道德的文明社會的信任和信心，香港成了任何人的私欲私利都可以強橫而無恥的凌駕在社會公義、大多數人利益之上的社會，香港不會再有起碼的安全感，不能安心放心的生活。

事實上，這班政治醫護的罷工行動對香港社會的深度傷害，絕不亞於反修例暴亂，而無辜市民和病患者對他們的痛心以及反感，也絕不亞於那些暴徒！