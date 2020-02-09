醫護罷工鬧劇在社會各界的責罵聲中狼狽落幕，再次證明了一個道理：得道多助，失道寡助。任何人都不能逆天而行、與民為敵，否則注定沒有好下場。特別是拿病人生死作為政治籌碼，更是泯滅人性，天理不容。醫護工作本是令人尊敬的行業，納稅人也一直待醫護人員不薄，奈何這班人偏偏自我犯賤，成為最醜陋的一群，既令同行蒙羞，更令香港蒙污。最好笑的是，對於罷工被迫草草收場，工會頭頭聲稱「不甘心、不忿氣」。其實不必如此委屈，他們日前不是揚言要集體辭職嗎？為何不自動消失？他們不願自動消失，醫管局也應該清理門戶吧？

見微知著，黑心醫護喪德敗行，正是香港社會禮崩樂壞的縮影。日前有人大肆張揚向市民免費派發四百個口罩，卻要求領取口罩者先叫喊「光復香港、時代革命」或「黑警死全家」的口號。這種人以派口罩為名，散布政治病毒，玷污了「慈善」兩個字，其禍害比新冠肺炎猶有過之。

香港本來就有病，經過黑暴之亂，更是病入膏肓。許多人政治邪毒上腦，不僅迷失了心智，也失去了基本思考能力，以致盲目跟風，人云亦云。有人正是利用群眾的無知，趁疫症來襲編造謊言，散布謠言，挑起矛盾，製造恐慌。連日來市面出現「盲搶炎」，連一些普通日常生活用品也被搶光，幾乎到了歇斯底里的地步，成為國際笑話。第三世界國家也不至於如此愚昧和慌亂吧？難道這就是人們曾經熟悉的香港？

反觀內地，雖然疫症肆虐，到處封城，但全國上下齊心協力，共同抗疫，沒有怨言，沒有恐慌，沒有「盲搶炎」，更沒有醫護罷工鬧劇。香港有些人總是認為自己比內地人高貴、文明，其實只是夜郎自大而已。無知不可怕，最可怕的是無知而不自知；墮落不可悲，最可悲的是墮落而自我感覺良好。在世人心目中，香港儼然成為愚昧、野蠻、暴力的代名詞。