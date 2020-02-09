為免新冠肺炎擴散，港府昨日凌晨起「落閘」，所有從內地入境人士均需接受強制檢疫十四日，違者最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月。聽起來很嚴厲的措施，過去數日大批人士做「衝關豬」，希望趕及在死線前闖關免坐「疫監」，入境人數一日急增近四成，據聞有八歲童在內地因為肺炎就醫需插喉，家人也簽字出院要他趕回香港，過關時更要緊急送院。

其實這些衝關豬大可不必緊張，所謂家居檢疫，實際十分求其，政府多次強調自律，相關人士自行乘車返住所，而且毋須戴上電子手環追蹤，只會由警察以抽查形式，透過電話聯絡監察或上門尋人，若找不到人才通知衞生署，兩次警告無效後始發強制隔離令，所以若有心出外，照舊可以四處流連，隱形患者隨時在社區播毒。而且同住的家人雖然有被傳染風險，卻不受限制，可以自由出街，難怪專家直斥措施「兒戲」及執行粗疏，憂慮家居隔離會重演沙士時期淘大花園慘劇。

這個檢疫措施漏洞多多，有四類人獲得豁免，包括對供應日常生活物品及服務、對政府事務運作屬必要、對保障港人安全或健康、處理公共衞生緊急事態屬必要，以及有關個案情況極其特殊、符合公眾利益的人，單看定義便知範圍非常廣泛，為確保物資供港不受影響，跨境貨車司機、抵港客機和貨機機組人員以及漁船人員可獲豁免十四日強制檢疫。政府沒有提供豁免人士的總數，相信數以萬計，雖然強調衞生署會要求相關人士進行醫學監測，但這些程序根本不能辨識誰是帶菌者，誰敢保證當中沒有漏網之魚？

政府做事一貫「做啲唔做啲」，斬件式封關，已經惹人詬病，更加被醫護當把柄發起罷工，現在實行家居檢疫又漏洞百出，人心惶惶，為免被波及，市民可能要拍門問問鄰居，是否受檢疫人士，才得以安心吧。