人衰行路打倒褪，香港去年遭黑暴蹂躪，剩下半條人命，今年疫症又起，新冠肺炎在一班廢官掉以輕心之下長驅直入，醫護罷工，口罩短缺，防疫措施一時一樣，結果是坐昧先機，天怒人怨。黑暴和疫症兩隻厲鬼索命，首當其衝是危危乎的經濟，倒閉潮、結業潮、裁員潮、撤資潮已經殺到，攬炒一語成讖。

早前才陷入財困的香港航空宣布計劃裁員四百人，地勤人員每月最少要放兩周無薪假，空服員及機師亦會有個別的無薪假計劃。這只是冰山一角，國際排名跌跌不休的國泰航空及旗下廉航香港快運同樣大縮航班，國泰同樣要求員工放無薪假。此外，多間外國航空公司宣布停飛香港航線，維珍航空甚至永久停飛往來香港至悉尼的航班。

航空業最能反映香港是否宜商宜玩宜居，去年暴徒佔領機場毆打內地客令人記憶猶新，趕客效果立竿見影，本來已少了內地旅客來港，現在又逢肺炎來襲，港府在壓力下幾近全面封關，東西南北的旅客都不會來。一損俱損，其他行業也不會好，許多大公司已停止招聘，凍薪已算小兒科，更多的是裁員。黑衣暴徒和無腦和理非一直將攬炒掛在嘴邊，現在求仁得仁，應該飲得杯落，可憐的是無辜陪葬的小市民。

最可笑的是，國泰港龍一班空姐空少趁醫護罷工熱烘烘又來攙一腳，以公司不肯停飛內地為由威脅罷工，擺出如狼似虎的姿態。只是眼見醫護罷工爛尾，受盡千夫所指，昨日又改口暫緩罷工。其實，要罷工就罷工吧，不用考慮了，橫豎他們最愛在這種時候擺《基本法》上枱，說這是《基本法》賦予的權利，既然嫌航空業還未衰到貼地，係要踩多一腳，旁人何必阻止？不過，若然內地航線都順應他們要求停飛，相信這班空姐空少連工也不用返了，一樣可以永久停飛了。中港唇亡齒寒，只有無腦的人才會以為單靠香港已可養活七百多萬人。