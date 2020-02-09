古人說：「蝸牛角上爭何事，石火光中寄此身」，人類看微生物在蝸牛角上為爭逐地盤而拚死相鬥，覺得愚癡。但在大自然眼中，所謂的萬物之靈，終日為着人與人、國與國之間的無謂爭端而糾纏不休，大自然如果有知，也會覺得人類可憐還可憫，跟我們看蝸牛角上的鬧劇並無兩樣。

厲害了，我的國！中國人口在世界上排第一，經濟規模排第二，軍事實力排第三，我們打一個噴嚏，全球都要震動。但再自以為強大的力量，在大自然面前卻不過是螳臂當車，不堪一擊。

據說，新冠肺炎的病毒來自動物身上，這種菌來去無蹤，使你猝不及防。人類不斷斲害大自然，大自然大部分時間都默然忍受，但只偶爾還擊，派出小小的病菌來襲，擁有十四億人口的中國瞬間便要半個停擺，很多大城市內，平日氣吞山河、頤指氣使的大國子民，不少都被嚇得躲在屋內，十多天不敢踏出家門，好些即使敢出門的，也受政府的防疫禁令限制而被迫窩在家中。

對大自然還擊近乎無力抵抗的，也不止中國，強如美國、日本、俄羅斯，全都對這種新型病毒畏如蛇蠍。今天如果告訴任何外國人，你是來自武漢，然後在他面前咳嗽幾聲，對方會馬上怕你怕得像見鬼一樣。哈哈！人類是何等脆弱，於斯可見，我們還有甚麼厲害，還有甚麼了不起？經此一役，難道還不值得我們好好反省？

過去兩年來，世界上最激烈的一場「戰爭」，因為新冠肺炎而得以緩和了。近日，中美兩國都宣布要削減對方的關稅，貿易戰不再如先前般熾烈。正如美國前總統克林頓所說，要面臨大型災難時，人類才會明白團結的重要性。在大自然面前，人類仍然很渺小，只有齊心合力才能保證可以生存下來，互助唯恐不及，還有甚麼本錢去鬧紛爭？