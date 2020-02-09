黑暴未止，新冠肺炎又肆虐，政府無能，生為港人，的確淒涼！本報「探射燈」指有移民顧問話近排有不少人「唔想日日撲口罩」，打算移民，落實移民申請急增四倍，而去年下半年申請良民證較前年同期上升六成。學者直指港人對特區政府管治失去信心，憂局勢動盪加上生活質素每況愈下，心痛思離。

咁又確實珍珠都冇咁真喎！政務司司長張建宗日前表示，香港日常食品及日用品供應不會受「隔離政策」影響，強調目前香港主要食品以及日用品供應正常，呼籲市民毋須擔心，不要輕信謠言，不要搶購造成超買情況。佢唔講好哋哋，一講市民更搶得瘋狂！口罩大缺貨就係不爭嘅事實，供不應求，坊間又出現貴貨、假貨，最可憐就係啲老人家，一知道邊度有口罩買，就不惜冒着寒夜甚至冷雨，通宵排隊，有些熬咗成晚卻依然買唔到口罩，不禁流下縱橫辛酸淚，真係聽到都鼻酸！之不過，一罩難求反映出呢個政府真係廢到無倫！

有便利店日前免費派發十萬個口罩予六十五歲或以上長者，只須出示長者卡或身份證，便可領取一個籌，憑籌領取五個口罩，二十家分店人龍處處，眨吓眼就派完，溫暖好幾千長者嘅心！反而廢柴政府一味廢噏無謂，卻無一罩惠及長者！依家人心虛怯，政府又全不可信，是以除咗撲口罩，又搶米，好似世界末日咁，呢頭米被搶購一空，又去掃廁紙！雖然超市有來貨，不過廁紙未落地已被搶光！有朋友表示，搵勻十多個商場，一支滴露都買唔到！香港人心之惶恐，沙士時期都未有咁驚青啊！林鄭管治之無能，已非筆墨可以形容！

林鄭號稱「好打得」，仲話自己效率高，講到自己天下無敵，一場瘟疫全露底矣！古人說：失其宗本，技能雖多，不若其寡也。為政固不在多言，從政心不在民，失其宗本，有乜可能會令民安而樂居？