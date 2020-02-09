新冠肺炎一發難收，疫戰至今已超過一個月，還沒有看到曙光。這次事件讓所有國家都學了一個經驗，原來口罩、護目鏡及防護衣都是「戰略物資」或「儲備物資」，這一次，全球一齊失策了。近日外交部點名感謝十一個國家在新冠肺炎期間的送暖行動，患難外交，內中自有深意。

十一個國家包括南韓、日本、英國、法國、土耳其及伊朗等，組織則有聯合國兒童基金會等。這個名單既是口頭鳴謝，也是新冠肺炎之後大國外交的新方向，傳統向有患難見真情之說，這次中國墮進疫症深淵，束手無策、焦頭爛額之際，有國家落井下石，有國家雪中送炭，疫情雖沒過去，國家外交部已在借疫打敵了。

上述國家中，不乏與中國有世仇或齟齬的，像日本有侵略之恨，南韓有為美作倀之怨，英國亦有聯美之忌，這次整個中國包括港澳台地區都陷進新冠肺炎災難中，國人反而借此看清了誰是朋友誰是魔鬼。南韓被排在感謝名單第一位，原因是南韓小國送大禮，向中國緊急提供價值達五百萬美元的防疫物資，包括二百萬個口罩、一百萬個醫用口罩、十萬件防護服和十萬副護目鏡，總統文在寅更因此遭到南韓擔心疫情惡化的輿論批評，但這一招，化解了自部署薩德導彈防衞系統以來的中國怨氣，救急勝過救火，救命功德無量。

同樣賺得中國好感的還有日本，日本民間團體捐贈了一百萬個口罩給武漢，撤僑安排也有理有據，尊重中國安排。

鳴謝名單還有伊朗及土耳其。中伊本是盟友，伊朗早前亦向中國捐了一百萬個口罩，物輕情意卻重，雙方在戰略需要之外，締結了民間情誼；土耳其亦獲中國讚賞。兩個與美國看不對眼的國家都在打中國牌，疫後合作勢必會更緊密。

上述國家是人道救援也好，患難送暖也罷，他們都作了聰明選擇，堪稱低成本交好法，可算壞事中的好事。