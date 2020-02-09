新冠肺炎肆虐，全國人民齊心抗疫，對付病毒一點都不容鬆懈。疫情雖然嚴峻，但好消息是全國新增確診個案似有下降趨勢，說明各種的隔離防疫措施初見成效。當內地抗疫前線開始對病毒有對應辦法的時候，我們香港這個城市卻對謠言彷彿就完全沒有抵抗能力，雖說現時疫情遠遠未及當年沙士，但社區上已經亂作一團，初期搶購口罩為防疫尚可理解，發展到近日搶購食米和糧食，甚至連廁紙、衞生巾等日用品也搶購一空，勾勒出一幅被謔稱「盲搶炎」的香港都市病態圖。

常言道：「謠言止於智者。」自由派過去預言在自由社會裏，互聯網會令資訊開放流通，謠言就會不攻自破。可惜事與願違，近十年，自從新媒體和流動通訊軟件普及應用，網上身份難以追究，加上發放零成本，假新聞和謠言滿天飛，成了「後真相時代」，不但事實被扭曲，有人更大肆散播仇恨和恐慌，造成民粹當道，社會嚴重撕裂，這種現象相信過去大半年香港人感受最深，放眼全球很多地區，後真相時代也嚴重衝擊西方民主政體的社會穩定，當社會出現各種危機時，網絡推送的謠言可謂雪上加霜，令社會亂上加亂。

香港在過去這段抗疫期間，坊間流傳的謠言大概有幾個種類。第一類可能源自惡作劇，例如較早前有流言說，專家指衞生巾的物料跟N95口罩的物料非常接近，衞生巾或可替代口罩的功能；沒多久就有跟進的流言聲稱，因為物料接近，一些地區將會限制衞生巾出口，所以未來很可能會出現衞生巾短缺。

第二類謠言針對政府對政策解釋的不足，意圖造市抬價，例如當二月五日政府宣布，二月八日之後所有經內地來港人士都要進行強制隔離，就有很多人擔心貨車司機能否過關運貨，不少人就將此解讀誤傳成為停止貨運所有日用品和食物供港。雖然政府馬上作出澄清，但謠言已造成所有超級市場出現搶購人潮，有人甚至坐地起價。

第三類謠言是帶有政治目的的謠言，用以製造恐慌和對立，達到打擊政府和建制派的目的，例如網上針對工聯會的謠言，指擁有大量懲教署製造的口罩。不過，這次造假的水平太低，很快就被心水清的網民踢爆。

不論是為了經銷上還是政治上的目的，這些黑心人在抗疫的重要關頭仍惡意造謠，用心歹毒，令人齒冷。

抗謠同抗炎一樣，必先由自己做起。事實上，立場先行的人對謠言的抗禦能力是最低的，要提升分辨真假的能力，立場先行是絕不可取。而對於一些震撼消息，千萬不要讓情緒帶着走，因為謠言通常都是駭人聽聞，凡事停一停想一想，選擇具公信力的訊息來源以及務實求真（fact check），不要隨便轉發未經證實的小道消息，集體炒車事小，成為造謠者幫兇事大。至於在政府方面，當然是要做好各方面的措施，特別是危機當前要穩住民心，正如筆者之前提到防疫物資的供應是重中之重，同時要對惡意發布假消息的人嚴正執法打擊，研究除了「不誠實取用電腦罪」以外的其他法律工具或修改法例，防止有人假借自由之名，行唯恐天下不亂之實。