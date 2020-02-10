功夫茶：新冠肺炎名不正　大家易記用年份

香港人呢排活得真係閉翳，不是嗎？舊年睇見戴口罩嘅蒙面黑衣人就害怕，依家睇見唔戴口罩嘅就更驚驚，若然佢仲咳一、兩聲，仲慘過撞鬼！阿哥，新冠肺炎猛於虎，人傳人，可透過空氣、飛沫傳播喎，好易賴嘢！

總之，由豬年踏入鼠年，作為港人，心情好複雜，豬年戴口罩犯法，而鼠年唔戴口罩，尤其在公眾場所，唔當你殺父仇人，都會用歧視眼光瞅住你，有啲女士嗰種凌厲目光，更恍如把你視作強姦犯！直頭要兜路走，避之則吉！

嗱！呢隻新冠肺炎來自武漢，是以大家都習慣叫佢「武漢肺炎」，簡稱「武肺」，後來又因為呢隻「武肺」搞到啲人日夜瘋狂撲口罩，繼而因政府無能，一罩難求，民心虛怯，搞到搶完大米掃廁紙，男人老狗又去搶衞生巾，於是，一幅末世盲搶圖出咗嚟，啲人就話「武肺」突變「武腦」，再急劇轉化成「盲搶炎」。各位街坊，今日搶唔搶到廁紙吖？吓！又搶唔到吖？陰功咯，咁求其搶幾包衞生巾啦！都搶唔到？乜咁失敗吖？咁搶幾包安全套啦！一套在手，內心點都踏實啲㗎，前世！

依家內地唔叫「武漢肺炎」，統一叫「新冠肺炎」，功夫茶唔多buy，硬係覺得個名改得老土，乜嘢「新冠肺炎」啫？咁下次湖南又出現另一隻肺炎，唔通又叫佢做「新新冠肺炎」？福建又有，又叫做「新新新冠肺炎」咩？使乜咁避忌「它來自武漢」，香港夠有「香港腳」喇！德國又唔係淨係得「鹹豬手」，仲有「德國麻疹」喎！日本又不是只有「AV仁」鍾意𥄫嘅性感水着女，一樣有所謂「日本腦炎」吖！所以話武漢又唔使咁驚青，以為一旦同「肺炎」接軌，人哋就會歧視武漢人？個個變武大郎！

功夫茶只係覺得改名都係一種藝術，古人就話，賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子好名，「唔怕生壞命，最怕改壞名」就係咁解。呢，好似姓史，就唔好叫「珍香」，姓賴，尤其男性，就咪叫「月京」，整天「來月經」不是有病嗎？又如姓姬的，女性就別叫「從良」，甚麼「雞從良」，貪好聽咩？

其實，陰晴圓缺刮風下雨都係一種心情，生老病死吃喝嫖賭又係一種表現，阿哥，你當自己係入定嘅高僧啊？改個名就咪咁懶同避忌，世界衞生組織已將來自武漢嘅肺炎命名為「2019新型冠狀病毒」，功夫茶認為不妨叫「19冠狀肺炎」，乜病毒都唔使加，乾淨利落，用年份，普羅大眾仲易記！一提起「19冠狀肺炎」，十九年之後，忽然諗番起當年自己幾咁傻仔，又唔係姓賴名月京，竟然去盲搶十幾包衞生巾，你話係唔係屎坑旁邊食香蕉，難為情自己開口吖！