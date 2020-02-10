世界視線：民主黨一盤散沙　特朗普好整以暇

美國民主黨總統初選即將在新罕布什爾州舉行第二回合，隨着印第安納州南本德市前市長布蒂吉格，以些微優勢爆冷挫敗參議員桑德斯，初選形勢更加混亂。本來被視為大熱門的前副總統拜登，優勢正逐漸消失，民主黨群龍無首，爭取連任的特朗普成為最大贏家。

事實上，打從拜登宣布參選那一刻開始，人們便拿他過往參選失敗的慘痛歷史，加以仔細檢驗。拜登於一九八八年第一次參選總統，卻因剽竊了時任英國工黨領袖的演講稿而被迫退出；二○○八年拜登捲土重來，也是在艾奧瓦州黨團會議後，終止競選活動，隨後成為奧巴馬的競選搭檔。本來，擔任八年副總統後，一六年是拜登競逐白宮大位的最佳時機，惟當年出了一個希拉妮，拜登再等四年，如今已是年逾七旬的老翁，一旦披掛上陣，跟特朗普展開一場「耆英戰」，佔不到多少甜頭。

在選戰初期，拜登的確可以憑藉較高知名度，以及初選競爭對手眾多而得到一定優勢。前者讓他在民調中得分，後者則令辯論焦點分散，拜登不至於成為眾矢之的。然而上述優勢難以持久，隨着媒體曝光的增加，沃倫以及布蒂吉格等名字已經家喻戶曉；加上初選戰場汰弱留強，拜登辯論表現欠佳的短板亦逐漸浮現。

還有烏克蘭的貪腐醜聞，更是拜登的致命傷。不管民主黨如何辯解，拜登的兒子亨特沒有任何專業背景下，在烏克蘭天然氣公司坐享高薪厚祿，卻是不爭的事實，利益輸送的嫌疑水洗難清，拜登就像維吾爾族姑娘，小辮子一抓一大把，或許正因如此，奧巴馬一直沒表態支持這位昔日副手，反而有傳聞指他曾力勸拜登別蹚這趟渾水。

當然，民主黨今屆大選陷於苦戰，決不是拜登個人的問題那樣簡單。一方面是共和黨上下一致挺特朗普，另一方面「反特朗普」雖然是民主黨的最大公因數，但誰來當這個共主，卻是爭論不休，不管是之前提名聯邦大法官卡瓦諾，抑或是特氏的彈劾案，最終只能把特氏的支持者凝聚起來，而民主黨則仍舊是一盤散沙，選情自然堪憂。