神州觀察：火神山收治緩慢　政府麻木百姓慘

平時不用功，臨急抱佛腳，亦未必識抱。武漢新冠肺炎疫情氾濫，醫療防護物資奇缺，床位不足問題更是重中之重；為此當局效法北京「小湯山」火速興建「火神山」及「雷神山」醫院，以解燃眉之急，誰知已經交付使用多日的「火神山」醫院卻被揭收治病人速度緩慢，入住率不足十分之一，堪稱咄咄怪事。

據武漢市衞健委本月八日公布的全市定點醫院病床使用情況顯示，過去一日，「火神山」醫院只提供了八十六張床位，亦即只收治了八十六人，惟該處預設床位數量為一千個；且至公布當日，該醫院已經建成交付達五日，為何連日來只收治了這麼少人？更有網民保守估算，武漢目前確診染疫病例與醫院床位相差至少四千個，質疑目前還有那麼多病患仍無處收治，究竟都去了哪裏？

眾所周知，武漢是本次新冠肺炎的始發地及重災區，全國各地紛紛發揚大愛精神，一省再省，捐錢捐物，全力支持武漢抗疫，結果卻發生了武漢紅十字會「一夫當關，萬夫莫開」的天大笑話，硬是將全國捐來的各種緊急救援物資卡死在紅會倉庫中，活脫脫上演了一齣皇帝不急太監急的醜劇，亦令全國民眾的愛心再度淪為紅會的玩物。豈料「火神山」醫院此舉竟也有異曲同工之處，當成千上萬的患者無處收治，求神拜佛亦無人理會之下，急速建成的醫院卻不急不慢，幾日下來收治的人數尚未過百，到底出了甚麼問題？

與此同時，武漢「雷神山」醫院亦已正式交付使用，並將提供約一千五百個床位。據指相關收治工作亦已展開，未知進展如何，但願不要再出現同樣的情況，否則又豈是不合情理這麼簡單，簡直就是在貽誤戰機，見死不救。若總是以這樣的心態和效率應對疫情，難免招致更多的民怨，及讓更多無辜民眾陷於失救境地，這決非一個負責任的政府應有之為。

可以見到，自疫情爆發以來，整個武漢給人的感覺就是一個亂字，一切都是在倉促行事，打的是全無準備之仗。政府不但後知後覺，處處被動，即使傾舉國之力相助，仍然會出現「得物無所用」的問題，叫人尷尬不已。由此亦足證武漢當局為政能力有多不濟，官場上下盡是食祿之輩，形同朽木，一再地透支着民眾的信任，哪怕掏空了政府公信力亦無所謂。

有網民說得更加直截了當，認為興建「火神山」也好，「雷神山」也好，根本就是做給電視機前的觀眾看的，否則為何不是平時提前準備好？事到臨頭再怎樣勞師動眾，熱火朝天，都是在做騷而已。當地紅十字會可以十幾年如一日地腐敗，當局的防疫可以原地踏步，只是百姓卻被他們害慘了。