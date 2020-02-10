正論：抗疫作戰須統一　行會放風亂民心

作戰必須上下一心，軍令要斬釘截鐵。新冠肺炎肆虐香港，現在雖然不是真槍實彈的戰時狀態，但抗疫如打仗，政令首重清晰，說一不二。昨日有行會成員放風，指政府會視乎疫情而考慮關閉戲院、強制公司安排僱員在家工作等，出發點無錯，可惜卻是反面教材。須知行會是協助特首決策的機構，到底這是行會成員的個別想法，抑或代表政府立場，絕對不能含糊，否則只會令人無所適從。

行會成員林正財受訪透露，所有防疫措施都有機會推行，如果疫情更壞，可能會減少社交活動，而關閉戲院、強制僱員在家工作都是選項。顯而易見，他是藉着受訪機會為政府放氣球測水溫，試探外界反應。在無風無浪的正常社會，政府為即將推出的政策熱身、製造輿論不足為奇，但香港不是無風無浪，更不是正常社會，香港遭黑暴蹂躪八個月未息，人心渙散，市民對政府毫無信任可言；現在又逢疫症打擊，人心虛怯，謠言滿天飛，政府要做的事是快速回應民意，澄清不實言論，清楚解釋政策，說一是一，而不是透過行會成員放風看反應。

隨着本港出現愈來愈多社區感染個案，昨日更驚爆打邊爐集體染疫，連衞生署都擔心遲早有社區大爆發，更見減少人群聚集、限制社交活動刻不容緩。現在才提出關閉戲院本來已經遲了，還要透過行會成員模棱兩可地放風，簡直是咄咄怪事，港府應變之差，有目共睹。

要知道，行會是特首的智囊和決策諮詢機構，向有保密制和集體負責制的規矩，言行要和政府保持一致，過去行會成員都能遵守，惟去年黑暴爆發，行會上演一幕大難臨頭各自飛，成員自說自話，各行其是，視規矩如無物，如今又突然有成員走出來放話，市民可以當真嗎？

人命關天，抗疫從嚴，只要是保障市民健康的措施，市民大多會支持，商界亦未必會反對，港府若要關閉戲院，大可堂堂正正由特首率領司局長一起宣布和解釋原因，毋須借助行會成員把口。現在予人難以適從之感，市民到底是否可以放心進入戲院呢？經營者又是否承擔得起播毒風險呢？港府民望低殘，連抗疫都阻力重重，單是檢疫中心的選址已引發多場暴亂，除了廢官不得民心，更重要是防疫措施沒有急民所急，拖泥帶水，益發加深市民對政府的不信任，值此危急關頭還要遮遮掩掩玩放風，怎能不適得其反？

事實上，內地和澳門早就因應疫情而關閉旅遊景點和娛樂場所，例如內地早於農曆新年前已宣布全部賀歲片撤檔，全國大部分戲院暫停營業；而內地多個省市更關閉景區、遊樂園、博物館，包括上海迪士尼樂園、北京故宮、珠海長隆度假區和深圳歡樂谷等。至於與香港只有一橋之隔的澳門亦當機立斷，本月初停運所有賭場、電影院、酒吧、網吧、遊戲機中心、夜總會、按摩院、卡拉OK場所等，即使經濟重創亦在所不惜。

反觀香港，連封關也是拖拖拉拉，斬件式分多次推行，至今不肯全面封關；而隔離檢疫又僅靠自律，已有從內地返港人士揚言不會遵守，禁令形同虛設。目前香港只有康文署關閉轄下康樂文娛設施，兩個主題樂園也是在內地樂園關閉後才跟從，早就被嘲為「慢十一拍」。香港人口比澳門多得多，連澳門都執行，為何香港可以例外？不但戲院應該關閉，麻雀館、卡拉OK等娛樂場所統統需要關閉，甚至乎，火鍋店亦有必要暫停營業。港府一味以經濟為先，人命為次，不惹人反感才怪。

昨日當局公布的個案，十九人同枱打邊爐即有十人中招，足見火鍋傳疫風險極大。正如醫生指出，即使高溫邊爐能煮熟食物，燙死細菌，但若食用方法不當，例如用私人筷子同夾一樣食物，便會增加感染風險；若打邊爐溫度不足，再加上共用食物、共用餐具、飛沫等因素，更會引起病毒大規模傳播，豈能不慎之又慎。

姑勿論如何，新冠肺炎仍然處於高發期，香港稍有鬆懈便會出現社區大爆發，疫情之慘重，隨時比沙士有過之而無不及。港大專家早已警告，這場疫潮很可能到了夏天也不會消失，要在兩、三個月內打勝這場仗似乎已經不可能，所有防疫措施必須從緊從嚴，絕對不能有半點鬆懈，必要時強制執行也不為過。

再說，新冠肺炎爆發至今，重災區中國由人命到經濟皆傷及筋骨，不僅周邊地區受感染，病毒已蔓延至大半個地球，中國儼然進入戰時狀態，而且是一場長期鬥爭。

莫信直中直，須防仁不仁。在國際氣候波譎雲詭之際，有國家對中國落井下石，也有國家雪中送炭，更不能不防的是陰謀論四起。已有不懷好意者傳出這是一場細菌戰，是耶非耶，普通人不知道，人們但知由內地到香港，社會深層次矛盾千頭萬緒，民憤火山一觸即發。八個月的黑暴未竟全功，外部勢力會否藉着今波疫情再次掀起顏色革命，火燒全國，不可不防！