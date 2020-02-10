這是全民抗疫的時候，政府的官員們也要動員起來！

醫療物資不足，除口罩、消毒液外，在醫院裏還需要防護服、眼罩，社會上廁紙、紙巾等日用品供應緊張，主要是群眾恐慌、謠言散布。改善供應不難，醫療物資卻是內地緊缺、全球緊缺；搜購不易，分配不均也是大問題。政府應成立一個特別小組，集中政府人力資源和資金，由商務及經濟發展局局長邱騰華掛帥，全盤統籌有關醫療物資以至社會短缺日用品的搜購、分配。

一是增加本港的生產；二是與內地政府協商，建議在內地新增生產中，將部分供應予香港；三是在海外搜購，包括直接向海外生產商購買；四是協調進口和本地的物流支援，保證物資盡快運抵有需要的地方；五是妥善分配，除醫院及政府部門外，按身份證為市民分配，保證每一市民都有適當的醫療物資供應；六是每天發布生產、採購的進展，列明可公開分配的數目，把整個過程透明化，讓市民安心，消除不必要的恐慌，擊破政治陰謀的謠言。

疫情已到了社區感染的地步，抗疫應如作戰一樣，要有戰時的緊急部署，不能再拖拉。醫療物資全球緊缺，搜購不易，現在正是發揮香港特區政府高薪官員的能力和效率的時候。

疫情最受打擊的是基層群眾和弱勢社群，而不是罷工的個別醫護，負責任的政府要首先照顧他們。可由財政司司長陳茂波領隊，成立專責特別小組，勞工及福利局局長羅致光協助，動用政府的資金和社工人手，也統籌政府資助的社會福利團體。

同樣地是集中資源，一是按已登記的有關資料，對貧窮家庭、長者、三無人士等提供政府特別救濟金，資助他們渡過疫情難關；二是組織社工隊伍，探訪基層居民，特別是老弱孤寡，提供足夠的口罩及消毒液，保證他們有足夠糧水。

在社區隔離情況下，弱勢社群是最受打擊，也最需要政府照顧，不僅是金錢上，更重要的是具體的照顧。尤其年老久病者，最易受新冠肺炎感染，感染之後更會在家居群體中傳播。照顧他們，不僅是社會責任、人道主義，且能更有效地控制疫情散播；而街頭露宿者，政府也應收容照顧，不能讓他們街頭感染，乃至「路有病死骨」。財政司司長負責資金劃撥，勞工及福利局局長便應走上前線，親領社工去到訪貧苦市民，從最基層來防疫抗疫，減輕疫情對基層居民的生活與經濟所造成的嚴重打擊。

政府前段工作不力，現在正是盡力補償之時。