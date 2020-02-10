過去中國人被稱為「東亞病夫」，這是一種屈辱，也是一種鞭策。經過一百多年艱苦奮鬥，中國人終於逐漸擺脫貧窮積弱，向着民族復興的目標進發，沒想到變生肘腋，一場新冠肺炎令中國人再度嘗到屈辱的滋味。這段時間以來，西方傳媒充斥辱華言論，丹麥報章將五星旗改為病毒圖案，德國周刊形容新冠病毒是「中國製造」，美國報章更將「東亞病夫」的帽子重新扣到中國人頭上，時光彷彿倒流回一百多年前，寧不悲乎！

西方傳媒對中國一向持有偏見，經常刻意抹黑甚至妖魔化中國，人們早已見怪不怪。但利用大規模疫症煽動辱華仇華言論，則未免太卑劣了。須知病毒沒眼睛，也沒國界，中國人固然會受感染，西方人也不可能例外，誰都沒有理由對別人的痛苦幸災樂禍。今個流感季節美國已有逾萬人染病死亡，難道還不夠慘痛？

當然，人必自侮而後人侮之。面對西方傳媒的冷嘲熱諷，中國人感到難堪的同時更須認真反思，為甚麼我們總是不斷重複過去的錯誤？為甚麼我們總是改變不了種種不文明陋習？這幾十年來，中國各項發展取得舉世矚目的成就，一躍成為全球第二大經濟體，某些領域更已走在世界前面，但許多中國人並沒有與時俱進，文明程度和衞生意識依然非常薄弱，國家管理體系和社會治理能力依然嚴重缺失。進食野味、隨地吐痰、亂拋垃圾等不文明行為，固然是招災惹禍的主要根源，而官僚瀆職、慵懶無能、形式主義等官場陋習，更是導致疫情失控的根本原因。

這場疫症既是一個警鐘，敲響中國人麻木的神經，更是一面鏡子，照出中國崛起背後的種種不足。若同胞們能夠痛定思痛，拋棄不文明陋習，改善國家管理體系，提高社會治理能力，這場疫症未嘗不是一次革新除弊的契機。相反，若同胞們依然故我，不懂吸取教訓，災難將不斷降臨，歷史將不停重複。