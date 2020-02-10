現在香港人人聞新冠肺炎色變，口罩不離身，深恐受感染不但危及性命，亦會傳染家中老幼大細。公共交通工具上有人咳一聲，其他乘客都會立即彈開，並怒目而視，這只是未知他是否帶菌，若知道這個是有傳染風險的受檢疫人士，肯定大部分人都會即時下車速逃。故當家居附近有隔離營，街坊的激烈反應可以預計，冇靈魂政府卻獨斷獨行，在沒有諮詢下在社區安置受檢疫人士，引來多處示威抗議。

上月底政府本擬徵用粉嶺未入伙的暉明邨作隔離營，有人堵路抗爭並在邨內縱火，大肆破壞，特首林鄭月娥終於跪低，放棄使用暉明邨作檢疫中心，並稱將近落成的屋邨不適合作為檢疫中心，不在考慮之列，外界都視作她的承諾；怎料不足兩星期，因為現有三個隔離營接近逼爆，便反口想徵用烏溪沙青年新村及即將入伙的火炭駿洋邨作為隔離營，結果又是惹起地區人士激烈反對，官員落區商討需防暴警員保護。而另一個火頭便是日前公布的「指定診所」接收患者措施，又是在地區引爆抗爭，特別是將軍澳尚德邨一帶，出現堵路縱火，需施放催淚彈驅散。不少駿洋邨準居民等了多年才能上樓，滿心歡喜，準備數個月後拿鎖匙，若此時成為隔離營，恐怕「有排都入唔到伙！」可想而知其憤慨有多大！

林鄭月娥出爾反爾，稱希望社會人士諒解，她又有沒有了解街坊的憂慮？區議員直斥政府誠信破產「冇得救」。廢官又豈止缺乏誠信，連政治智慧亦欠缺，其實還有大量地方可供考慮作隔離營，包括遍布各區的空置工廈，首先部分位置遠離民居，亦不會有人等候入伙，而且本身亦有基本交通配套，以及水電等設施，加上樓底高及升降機較大，方便安置檢疫者；再者，完成隔離營使命後，又不會影響將來發展，反而因為改了用途，可以加速活化，一舉兩得，離地高官聽到沒有？