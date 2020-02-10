有關郵輪檢疫消息近日頻頻出現，首先是停泊日本橫濱的鑽石公主號被拒靠岸，跟着是世界夢號被迫留港隔離，第三是香港出發的威士特丹號被日本政府拒絕靠岸。國際郵輪協會宣布，全面禁止來自香港、澳門以及中國大陸，或曾到訪三地的任何人士，包括乘客及船員登上郵輪。

鑽石公主號是因一名上月曾經登船現已回港的乘客被證實患上新冠肺炎，郵輪現被隔離在橫濱附近海上，不准靠岸。該船現今已確診超過七十人，病毒可能通過船員再感染其他乘客，因為現時郵輪上的乘客都是在該港客離開後才上船的，沒有直接接觸機會。日本把郵輪嚴加管制隔離，要船員和乘客全部確診未受感染才准許登岸。

世界夢號則是上月的越南航次於南沙落客後，發現最少有八名大陸旅客確診新冠肺炎。郵輪再從香港載客出發，遭台灣高雄港拒絕登岸後折返，郵輪上共有一千八百名旅客及一千八百名船員。衞生署要求先為船上所有船員做測試，全體船員檢測全部呈陰性，現時旅客可以落船，不用隔離。

威士特丹號則被指可能載有患上新冠肺炎的乘客，遭日本政府拒停泊，要折返香港，關島也同樣拒讓該郵輪入境泊岸。

郵輪旅遊是近二十年興起的新時尚，為旅客提供一站式旅遊樂趣，在寬敞而又設備齊全的郵輪上休憩玩樂，享受美食和娛樂節目。當郵輪停泊後，旅客可以登岸，或自己輕鬆作個人遊，或跟隨旅行團作短程遊。參加郵輪之旅的旅客只需攜帶行李上船，在編排好的房間安頓後，全程不用再費神換酒店搬行李，比一般陸上遊寫意得多。這種旅遊方式，尤其適合有閒錢有時間，不求多看風景名勝，但求旅途舒適的退休人士。近年多了帶小孩同行的年輕夫婦，也是取其一切安排妥當，避免太多舟車勞頓。

受到新冠肺炎疫情波及，反映了郵輪旅遊的弱點。大型郵輪隨時有幾千旅客，加上差不多一對一的船員人數，而且身處大洋之中，一旦出現傳染病必然難以控制。大郵輪搭載這麼龐大的人口，船艙房間密集，人與人之間接觸頻繁，疾病容易傳播。郵輪公司雖然勤於清潔，但依然難以防止受感染的旅客上船，一下子疫症傳播，實在難以控制。

郵輪有機會把疫症帶進境內，再跟查阻截要耗費幾多人力和資源？港口對有懷疑的郵輪嚴加封鎖隔離實在有其必要。旅客被隔離在郵輪上，要接受檢疫，不准登岸，難免遊興盡失。如果證實郵輪上出現傳染性疫症，還得加強管制和隔離。本來愉快的旅程變成一場噩夢，當然不容易接受。