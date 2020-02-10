你方唱罷我登場。醫護罷工爛尾收場，反對派精心策劃的反中亂港大戲在邪不能勝正的定律下無功而還，現在又到空姐空少接力作反。「港龍空勤人員協會」密謀罷工，儘管只有四百多人投票贊成，人數未過半，但昨日照樣搞集會收集罷工方式意見，曾「冒充」醫護人員的前空姐施安娜當然又再現身。

疫症兇險，港難當前，可惜政治病毒已入侵大部分人的腦袋，反中仇共凌駕一切，醫護人員連人命也可晾在一旁，航空界罷工更是小兒科。但正如筆者昨日所說，本港多間航空公司已大幅削減航班，空勤人員被迫放無薪假，而外國航空公司亦紛紛停飛香港，本港航空業面臨空前危機。一班政治上腦的空勤人員還未看清形勢，大搞政治鬧劇，當內地航線都如他們所願全面停飛，就是這班人失業之時。

更可笑的是，港鐵新工會也不執輸，攙一腳學人罷工，雖然贊成罷工的會員僅百餘人，但他們仍不可一世要求港鐵向港府施壓全面封關，並要向員工派發N95口罩。然而羅湖和落馬洲口岸已關閉，還有甚麼好鬧？只有百多人也妄想癱瘓港鐵脅迫港府，會不會大想頭了點？

從醫護罷工首要訴求變成不能秋後算帳，到去年國泰怒炒罷工空服員而令「和你飛」鬧劇無疾而終，已向世人說明，這些滿口仁義道德、滿腦政治仇恨的「有良知香港人」，最最着緊就是自己份工。明乎此，資方還不行動更待何時？港鐵、航空公司都不是公營機構，炒人易過借火，將所有參加罷工的人豉椒炒魷，包保再也無人敢鬧事，尤其現在時勢嚴峻求職困難，專在公司搞事的人，隨時沒有僱主敢請。

至於公院醫護更加必須嚴懲，曠工扣薪之餘，但凡參與過罷工更要取消豐厚約滿酬金，一定年期內不能升職。帶頭搞事者則一個不能留，還須追究法律責任。不重手撥亂反正，香港無日安寧。