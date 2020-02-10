種善因得善果，結惡因招惡緣，這道理很多人表面上相信，甚至常掛口邊，但是真信抑或假信，正如佛家所說，要到境相來考驗時，你才會知曉。平日隨便抽問十個人，可能有八個都會將自己歸類為善人：有賣旗活動，我一定光顧呀；有甚麼籌款項目，我也定必支持；如果我不是善人，還有誰是哩？

那可不一定，我們平素所謂的行善，可以是附庸風雅，也可以是人云亦云。這一段時間，人們熱衷於捐助哪個機構、喜歡到哪個團體做義工，我又跟着去，因人成事而已。

真正的善惡是碰上逆境當前時，才容易展示出來。能為人設想的心，大多屬於善；純粹為自己設想的心，大多傾向於惡。今次新冠病毒來襲，全城風聲鶴唳，草木皆兵，我們的本性究竟有多善多惡，就是最好的考驗。所謂的惡心，不一定要主動害人，純粹自私而不顧他人的行為，就叫惡。

我們要問自己，家中的口罩夠一個月用嗎？如果夠，你又恰恰在樓下藥房見到還有小量出售，你會馬上加入搶購行列嗎？你會想到自己家中的存量還可以支持三十日，但很多家庭可能撐不到三天，因而願意放棄排隊，將機會讓給別人嗎？

除口罩以外，消毒劑、白米、麵條、衞生紙，如今都給搶購一空，真有如此必要嗎？過去幾天，我走到超級市場，看着一列一列空空如也的貨架，尤其是平日出售袋裝米的地方，如今竟顆粒不剩，我想問，若有獨居長者恰恰吃光了家中的米，要來購買，你叫他們如何是好？

用錢可以做到善事，但大家可有想過，暫時不用錢去加入「盲搶」行列，可能也是一件很有意義的善事嗎？尤其是不少精明、醒目的搶購者，其實家中並不真正缺貨，只是抱着「唔搶就蝕底」的心態。但要知道，很多時積福就是由肯蝕底開始的。