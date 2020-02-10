新冠肺炎在港肆虐，林鄭佢講多錯多！早前曾表明不會再使用未入伙嘅公屋作為隔離設施，日前出來「武腦肺噏」又出爾反爾，話想利用未入伙嘅火炭駿洋邨作為檢疫中心！阿姐，明知新冠肺炎已可人傳人，內地專家都話呢隻病毒，除飛沫和接觸傳播外，仲可以透過氣溶膠傳播，若吸入含病毒嘅渾濁空氣，大有可能賴嘢！風頭火勢，附近居民梗同你死過，毗鄰嘅桂地新村村民更揚言封邨抗爭。睇來一場「江湖恩仇」又將掀起，香江處處無安寧！

政府言而無信，一個失信於民嘅「正苦」，真係做鬼都唔靈！睇吓林鄭四面楚歌，八面受敵，當知老朽所言，字字鏗鏘，別無虛言也。呢！講到廢柴政府買罩不力，全港市民都有怨氣，頂到入心入肺！市民日夜為罩奔馳，尤其老人家，左撲右撲為一罩，嗰種淒涼，真係要頂廢柴政府個肺！

政府誓神劈願話乜鬼「全球搜購」，之前政務司司長張建宗仲拍晒心口，話市面即將有逾三千萬個口罩供應！呢頭林鄭就出來告急，話已訂購嘅四千八百萬個口罩無法如期抵港，目前共一千二百萬個口罩庫存量只足夠使用一個月，呼籲社會能採購到口罩者，可捐贈口罩給有需要人士。你話靠政府，都真係死咗都唔知乜嘢事！政府一味側側膊，講就天下無敵，做就有心無力，仲要大耍太極，唔怪得之政府話市面糧食、日用品供應正常，實情係超市想搵一粒米都冇，而廁紙、消毒用品、衞生巾又被掃清，市民之所以「武腦」變「盲搶炎」，又係廢柴政府逼出來嘅！

有學者批評政府無能，指出即使喺巴西及印度等國「用高價都可以買到口罩」，而當局一味呼籲市民節流，多啲留喺屋企就唔使戴口罩囉！冇錯，喺屋企連奶罩都唔使戴添！不過唔使返工搵食咩？好多基層手停口停，政府廢噏離地，完全不知民間疾苦，難怪施政全不到位，只係玩殘廣大市民！