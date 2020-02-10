中國與美國打了一年半貿易戰，本以為首階段協議後，雙方關係可以融冰了，誰料新冠肺炎突然襲來，而美國在對疫反應及向中國人作出的攔堵行為，惹火了外交部，近日中國官員接連向美國發起攻勢，外交部更由部長王毅到發言人華春瑩，都是高炮射擊，華春瑩更直斥美國不厚道、帶壞頭，中美關係眼看又要僵了。

早前的外交部記者會，有人形容這是一場賞罰立場會，也有人認為是中國走出疫情陰霾，反擊對華不善勢力的第一招。華春瑩打女上身，談到新冠肺炎疫情時，她表示注意到個別國家和媒體的「極個別極端和不理性的言論」，然後直接開炮轟美國，毫不留力地數落一番。

華說，自湖北省出現新冠肺炎之後，美國政府未向中方提供任何實質幫助，在中國忙於抗疫的關鍵時刻，帶頭掀起包機撤僑潮，是第一個由武漢撤出領事館人員的國家，亦是第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施的國家。華春瑩直斥美國的行為不斷製造與散播恐慌，「既不符合事實，更不合時宜」，鬧爆美國「帶了一個很不好的頭，實在是太不厚道。」特朗普的白宮團隊偏偏扮盲扮聾，不願直接接招。

其實，外長王毅早前接見外國來使時已不點名指摘有大國刻意散播惡意訊息，沒有如實應對疫情。到美國政商界一再趁疫攞中國命，商務部長羅斯更語驚四座地說，中國這次疫情對美國有正面作用，因為中國供應鏈出了問題，「一些工作機會將因（肺炎）重返北美」，心涼而冷漠、對疫情幸災樂禍，實在缺乏做人的最基本道德。

過去中國可能會啞忍，這次卻高調而迅速的反擊了，揭穿美國借疫症嚇怕歐洲、亞洲科技人才的真面目。武漢是中國的科技重鎮，亦是「一帶一路」國家派學生、派隊伍到中國學習取經的一個重地，美國卻趁你病攞你命，還要客氣就太慫了。