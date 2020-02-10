白羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普京，日前在俄羅斯索契就天然氣和石油價格，以及兩國進一步一體化等議題會面，但雙方就油氣價格方面的磋商並無進展，俄羅斯同意繼續按照去年的供貨條件，向白羅斯輸出天然氣，但石油則堅持按照市場價格出售。

事實上，白羅斯方面一直要求以俄國國內的價格，購買對方的天然氣，而俄國只允許在市場價與國內補貼價之間進行折中。以跟白羅斯相鄰的俄羅斯摩倫斯克州為例，每千立方米天然氣售價約為七十美元，而俄羅斯售予德國的價格，卻接近二百美元，兩者差別之大，非常顯著。

白羅斯對俄國的能源依賴甚深，大約七至八成的天然氣來自俄國供應，當中除了自用外，部分更在進行加工提煉後，再出口到歐洲市場牟利。俄羅斯推行涉及石油的稅制改革後，因而導致向白羅斯出口的能源產品價格上升，兩國就相關安排的合約於去年底屆滿，雙方暫時按照過去的價格進行交易。

眾所周知，自烏克蘭「淪陷」後，白羅斯成為俄羅斯在西邊的最重要戰略屏障。在白羅斯的角度出發，正是由於跟莫斯科的密切關係，白羅斯多年來一直承受西方社會的制裁。二○○八年，華府指控白羅斯總統大選存在舞弊，宣布對該國進行制裁，並從該國召回大使。白羅斯為了「老大哥」犧牲巨大，自然希望從對方那裏獲得相應回報。

精於計算的普京，深明天下沒有免費午餐的道理。白俄兩國在地區中的政局相對穩定，盧卡申科自從一九九四年便擔任總統，掌權至今二十多年，最大的原因是該國經濟表現穩定，老百姓生活有保障，這中間很大程度仰賴俄國廉價的能源供應和經濟援助。如今白羅斯要求在油氣供應上獲得「國民待遇」，普京便順水推舟，進一步推動兩國在經濟以至政治上的一體化。

普京的總統任期將於二○二四年屆滿，他將會以何種形式繼續掌權，引起世人關注。有分析認為，普京致力構建「俄白聯盟」，自己則透過領導聯盟繼續發揮影響力。在這情況下，俄羅斯打油氣牌敲打白羅斯，順理成章。

然而盧卡申科若沒有圓熟的政治手腕，豈能領導一國二十多年？這些年來，白羅斯對俄的態度若即若離，在恭順的表面下，搞了許多小動作。舉個例子，俄羅斯吞併克里米亞半島，白羅斯至今仍然不予承認；俄羅斯在白羅斯境內設立軍事基地的計劃，也遭到了拒絕。事實上，大部分白羅斯民眾心知肚明，所謂「俄白聯盟」，說白了只是國家被俄國吞併，民意幾乎一面倒反對，讓盧卡申科不得不謹慎從事。

同樣值得注意的是，美國國務卿蓬佩奧日前訪問白羅斯首都明斯克，除了表示將任命新駐白羅斯大使，還指美國願意以「具競爭性」的價格，向白羅斯供應油氣資源，明擺着挑撥俄、白關係。除了與美國改善關係，白羅斯近年亦積極參與「一帶一路」倡議，向俄國發出的政治信號清晰不過，該國不會把雞蛋放在同一個籃子內，而所謂「聯盟」，亦必須在相對平等的基礎上進行。