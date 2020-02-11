正論：口罩炒賣已失控　政府淪殺人幫兇

世事如棋日日新，從去年中超過半年時間，市民最渴望社會回復平靜，要求政府盡快止暴制亂，但踏入二○二○年，過去數個星期每個香港人都在想着同一件事，就是能買到口罩，疫潮愈演愈烈，一罩難求，誰還有空理你甚麼五大訴求？

每天都見人龍排隊輪候口罩，每日超市消毒防疫清潔用品甚至米糧的貨架都搶購一空，驟眼以為回到打仗時期，物資短缺。港人治港，變了廢官當道，香港的確淪陷了，多災多難，無論是暴潮或疫潮，一個接一個難關，市民沒有一日好過，只有離地萬丈的官員才不知道百姓苦況，民望跌至史上最低也視如浮雲，怎會知道民間疾苦？像口罩等防疫用品短缺數星期，昨日才如夢初醒，聲稱研究作出規管，防止抬價囤積，被揶揄「慢十拍」，實在咎由自取。

政府一貫做法，閃閃縮縮，先由建制派政黨放風，公開呼籲動用《緊急法》禁止口罩抬價，然後行政會議成員葉劉淑儀昨日早上剛表示，政府正研究另立緊急法例管制口罩或其他防疫用品的價格，禁止囤積炒賣，傍晚政府卻澄清不會立法規管口罩價格，口風大變，簡直不知所謂。「朝提夕改」顯示行政混亂，自己打自己嘴巴，而且漠視民困，任由口罩價格失控，公公婆婆撲空，政府淪為炒賣幫兇，甚至殺人幫兇。演唱會門票非生活必需品，尚且明文規管，炒賣刑事化，為何防疫用品價格卻沒有規管，難道口罩炒到一千元一個都不理嗎？消費者委員會是最合適跟進的機關，奈何卻沒有法定權力去執行監察，白白浪費這個歷史悠久、市民信任的組織。

政府浪費的又豈止消委會，《緊急法》如同尚方寶劍，賦予政府極大權力，制訂非常時期非常法例，可以拉人封舖甚至凍結資產，去年反修例風波一度「亮劍」訂立禁蒙面法，但給法院推翻，現在等候上訴庭判決。泛民主派一直反對啟動《緊急法》及相關法例，動用喉舌把它「妖魔化」，誤導市民抗議，若政府今次能夠動用《緊急法》有效限制口罩炒賣，供應及價格回復正常，絕對可以為這條法例甚至政府挽回不少分數。有危便有機是老生常談，政府若連這大好機會也錯過，實在無藥可救。本來消息傳出，各方反應多數表示贊成，但現在淪為空談了。

政府後知後覺，抗疫爭分奪秒，遲一天也會多幾個市民受害，還有甚麼好顧慮？難道又重蹈禁蒙面法的覆轍，拖拉數個月才實行，錯過止暴制亂的最好時機嗎？法立，有犯而必施；令出，惟行而不返。若制訂緊急法規，必須涵蓋所有消毒防疫用品包括廁紙及漂白水，而且違者必定要加以重罰。抗疫等於打仗，必定要紀律嚴明，嚴懲犯法違紀者，奸商固然不能縱容，而數千名醫護臨陣退縮，在緊急關頭搞罷工，危害公眾安全，亦應該要追究，殺一儆百，才能避免事件重演。今次反對派煽動罷工未竟全功，必定會捲土重來，到時會像這次工潮數日便收手嗎？

回歸接近廿三年，但港英餘孽依舊充斥政府內部，「大市場，小政府，積極不干預」思維主導，少做少錯，不做不錯的官僚作風更加變本加厲，導致任何事故都後知後覺，不知不覺，不踢不做，頭痛才開始醫頭，有時等到惡化成癌仍未動手處理。就如假難民滯港，形成治安毒瘤，每年消耗公帑十多億元，養癰遺患，各界促請退出《禁止酷刑公約》，或重設難民營，官員置若罔聞，如今假難民趁火打劫，港府簡直自食其果。又例如暴潮拘捕七千多人，只檢控千多人，至今八個多月竟然未有人受罰於暴動罪，絲毫沒有阻嚇作用，黑衣暴徒又藉口反對隔離營空群出動，擲物堵路縱火，執法者未有大圍捕，如在玩兵捉賊，放生搞事分子，暴潮必定重燃。

單是暴潮已經令香港百業蕭條，現在再加上疫潮，還有一系列內部不穩定因素，香港經濟短期內難有起色，結業潮難以避免，就業情況料迅速惡化，政府收入減少，但為了安撫市民，數個月已經「派糖」數百億元，令到額外支出大增，今個財政年度將是十五年來首次出現赤字，雖然財政儲備豐厚，但就像紈絝子弟坐食山崩，遲早敗盡家財，輸掉祖宗遺留下來的百年基業，把香港這個金漆招牌毀掉。

香港面對的是一場廢官瘟疫，七百萬人受災，並沒有特效藥可治。特區現在就像一個活死人，四肢癱瘓，無力執行政令，血液循環不順，大腦及多個器官缺氧，任何決定都似在無意識昏迷狀態作出，完全失魂，最大問題是新陳代謝停頓，無法排污減廢，導致廢官長期弄權，天怒人怨。有道是長痛不如短痛，置諸死地而後生，香港正是處於這歷史存亡關口，掌權者再不動手收拾殘局，便會成為歷史罪人了。